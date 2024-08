Drasztikus változásokra készüljön a budapesti autós közlekedésben – itt a teljes lista

Augusztus közepétől meghosszabbodik a 75-ös trolibusz útvonala, amely mostantól a Jászai Mari tértől egészen Kőbánya központjáig közlekedik. A Sziget fesztivál miatt péntektől augusztus 13-ig lezárják a budai alsó rakpart egy szakaszát, ami erős forgalmat eredményezhet a Szentendrei úton. Emellett augusztus 6-tól burkolatjavítás kezdődik a Rákóczi úton, a Margit körúton pedig nagyfelületű aszfaltozás indul augusztus 5-én, ami forgalomkorlátozásokkal jár.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) bejelentette, hogy augusztus közepétől meghosszabbítják a 75-ös trolibusz útvonalát, amely mostantól a Jászai Mari tértől egészen Kőbánya központjáig közlekedik. A Puskás Ferenc Stadion és Kőbánya központja közötti szakaszon a trolibuszok részben önjáró üzemmódban, akkumulátoros hajtással fognak haladni. A tesztüzem augusztus 17-én kezdődik, és az utasok a BKK oldalán és a BudapestGO alkalmazásban követhetik a menetrendet.

Milyen lezárások vannak a Sziget fesztivál miatt?

A Sziget fesztivál miatt péntektől lezárták a budai alsó rakpart északi szakaszát a Mozaik utca és a bevásárlóközpont parkolója között. A lezárás augusztus 5-től 13-ig naponta 13 órától hajnali 3 óráig érvényes. A fesztivál ideje alatt a Szentendrei úton a szokottnál jóval erősebb forgalom várható, ezért a közlekedők türelmét kérik.

Mi a helyzet a pesti alsó rakparttal?

Július vége óta augusztus 15-ig a gyalogosok, kerékpárosok és rollerezők autómentes környezetben használhatják a pesti alsó rakpartot az Eötvös tér és az Erzsébet híd közötti szakaszon. A hétvégéken továbbra is autómentes lesz a rakpart a Margit híd és az Erzsébet híd között, ahol kulturális programokkal várják az érdeklődőket.

Hogyan lehet közlekedni a Rákóczi úton?

Augusztus 6-tól burkolatjavítás kezdődik a Rákóczi úton az Astoria és a Blaha Lujza tér közötti szakaszon a buszsávban. A munkálatok ideje alatt szakaszosan lezárják a buszsávot, de a keresztező utcák forgalma biztosított lesz. A felújítás várhatóan augusztus 9-ig tart, majd augusztus 12-től az Astoria felé vezető oldalon folytatódik. A közlekedők megértését és türelmét kérik.

Milyen lezárások lesznek a Margit körúton?

Augusztus 5-étől, hétfőtől nagyfelületű aszfaltozást végez a Budapest Közút a Margit körúton, a Margit híd budai hídfője és a Török utca között, a Széll Kálmán tér felé vezető irányban. A munkálatok ideje alatt forgalomkorlátozásra kell számítani.

Az aszfaltmarás után körülbelül 1200 négyzetméteren, két rétegben új burkolatot kap a Margit körút. A munkák során megerősített szerkezettel újjáépítik a 291-es buszmegálló burkolatát is, amely új kiemelt szegélyt és peronburkolatot is kap. A kivitelezés két ütemben történik: augusztus 5-től a házak felőli szélső sáv lesz lezárva a budai hídfőtől a Török utcáig, valamint a Frankel Leó úti kereszteződés után a középső sáv is a Török utcáig. A munkaterület mellett csak egy forgalmi sáv lesz használható.

Fontos még, hogy augusztus 5-e hétfőről augusztus 6-a kedd reggelre virradóra lezárják a Hungária körúti felüljáró M3 bevezető felé vezető oldalán a belső és a középső sávot. A forgalom a külső sávban, illetve a villamospályán haladhat a Rákóczi híd irányába.

