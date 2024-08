Elemző: kritikus szint közelében a forint, egyre nagyobb a veszély

Az elmúlt időszakban megjelent makrogazdasági adatok elemzők szerint rossz hírt jelentenek a forint szempontjából. Bár a külkereskedelmi többlet jelentős, mostanra már alacsonyabb, mint korábban volt, miközben az export és az import is visszaesik.

Júniusban a külkereskedelmi forgalom értéke mind az export, mind az import oldalon csökkent – euróban számítva 10,4, illetve 7,8 százalékkal. Bár az első becslésnél a KSH még nem közli a volumenváltozást, de az előző havi árindexek alapján arra következtethetünk, hogy az export volumene 7,5-8 százalék között, míg az importé 5 százalék feletti mértékben eshetett vissza - írja kommentárjában Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza. Az export volumenének jelentős visszaesése kedvezőtlen hír – és vélhetően részben magyarázza a vártnál kedvezőtlenebb második negyedéves GDP-adatot, ugyanakkor rossz előjel a szerdai ipari termelési adat szempontjából is.

"Az export gyengélkedésében vélhetően továbbra is az alacsony külső kereslet játszik szerepet, mely különösen is a járműgyártás és az akkumulátorgyártás teljesítményét húzza vissza – bár ez egyben azt is jelenti, hogy az elektromos autózásra való átállás a vártnál lassabban halad, de a német ipar pont az ellenkezőjétől, a hagyományos autók iránti alacsony kereslettől szenved, azaz a járműgyártás problémája általános" - emelte ki Regős. Az export mellett azonban az import is jelentősebb mértékben csökkent – ez a kivitel visszaesése mellett az alacsony beruházási volumen eredménye.

"Összességében az egyenleg 1,1 milliárd euró, ami nem alacsony, de az egy évvel korábbitól jelentősebben elmarad. Ez a forint szempontjából vegyes helyzetet jelent: bár vélhetően a folyó fizetési mérleg többlete fennmarad, ami támogatja az árfolyamot, de a kedvezőtlen export és így várhatóan gyenge ipari adatok rossz hírt jelentenek a forint szempontjából is, ami a mostani kritikus, 400-at közelítő szinten különösen is veszélyt jelent" - véli Regős Gábor.

