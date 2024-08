Jó hírt kaptak a betegek: egy magyar találmány forradalmasíthatja az egyik legsúlyosabb probléma megoldását

Egyre gyakoribb Magyarországon is, hogy egy krónikus betegségre vesecserés megoldást választanak az orvosok. A legtöbben házastársuknak, gyermeküknek vagy szüleiknek hajlandók felajánlani egyik szervüket, azonban hiába a közeli rokonság, gyakran nem „csereszabatosak” egymással. Előfordulhat például, hogy a vércsoport nem megfelelő vagy HLA (Human Leukocyte Antigen) inkompatibilitás áll fenn. Utóbbi esetben például szülést követően az anyák szervezetében olyan antitestek jelenhetnek meg, amelyek növelik az új vese kilökődésének veszélyét, csökkentve annak esélyét, hogy a férj legyen a donor.

Biró Péter, a HUN-REN KRTK KTI Mechanizmustervezés Lendület kutatócsoport vezetője szerint ezekben az esetekben jelenthetnek megoldást a vesecsereprogramok.

A résztvevők gyakorlatilag elcserélhetik egymással a donorjaikat

- mondta.

Magyarországon jelenleg még nincs lehetőség többes vesecserére, csak párosra és csak ugyanabban a transzplantációs központban. Biró hangsúlyozta, hogy már készül egy megengedőbb szabályozás, amely segíthet növelni a hazai átültetések számát. A körkörös vesecserék esetében egyszerre kell elvégezni a műtéteket annak érdekében, hogy minden beteg azonnal megkapja a létfontosságú szervet. Például egy hármas vesecserénél ugyanabban a kórházban egyszerre van jelen három donor és három beteg plusz az őket műtő orvosok és személyzet. Az ilyen műtétek összehangolása komoly kihívás. Ebben jelentenek nagy segítséget az altruisztikus (önkéntes) donorok. Az ő szervükkel ugyanis olyan csere-láncolatot lehet elindítani, amelyben nem szükséges egyszerre végrehajtani a transzplantációt.

A HUN-REN KRTK, az Óbudai Egyetem, a Glasgow University és az INESC TEC Porto kutatói két ütemben fejlesztették ki azt a szoftvert és folyamatosan frissülő algoritmust, amely mintegy húsz különböző szempont alapján találja meg a legoptimálisabb cseremegoldásokat. A rendszer előrejelzést ad arról is, hogy várhatóan hány évig működik majd megbízhatóan a beültetett vese. A tanulmányuk elnyerte idén BBVA Foundation Awards 2024 díját.

Egy klasszikus játékelméleti koncepciót alkalmazunk, aminek eredményeként érdekeltté tesszük résztvevőket minél jobb donort behozni

- foglalta össze Biró Péter.

Még idén elindulhat Magyarországon a vesecsereprogram az Országos Vérellátó Szolgálat szervezésében. Kezdetben országon belül lesz lehetőség párkeresésre; később pedig nemzetközi adatbázisokhoz is csatlakozhatunk majd. A szoftver fenntartása érdekében hamarosan megalakul Glasgow-ban egy nonprofit cég is - KEPsoft Collaborative -, amelyet négy intézmény fog alapítani: HUN-REN KRTK, Óbudai Egyetem és INESC TEC Porto mellett maga Glasgow University is részt vesz benne.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images