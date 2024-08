Teljesen átalakul a globális felmelegedés következtében a magyarok egyik kedvenc nyaralóhelye

Júliusban az Adriai-tenger vizének a hőmérséklete több helyen is elérte a 30 Celsius-fokot, ami rekordnak számít. Az elmúlt évtizedekben ennyire nem melegedett fel, ráadásul az áramlatok is gyengültek, a csökkenő vízmozgás hatására pedig egyre jobban elterjedt a mucillagine, azaz a nyálka, egy sűrű, nyálkás, fehér-sárga, különböző mikroalgákból álló anyag, amely a tengerfenéken vagy a felszínen halmozódik fel. A jelenség leginkább az olasz partoknál fordul elő, különösen akkor, amikor nem érkezik elegendő vízutánpótlás a Pó folyóból. A nyálka ekkora mértékben utoljára 1989-ben jelent meg Emilia-Romagna tartomány parti városaiban, akkor a strandolók inkább elhagyták a vizeket.

A mucillagine a fürdőzőkre nem jelent veszélyt, viszont a halászatot jelentősen átalakítja. A beszámolók szerint a kisebb méretű hajók motorját nem kíméli, valamint a hálókba is beleakad. A halak élőhelye is megváltozik, mivel több faj is inkább kerüli azokat a területeket, ahol a nyálka megjelenik, más állatokra – így például a kagylókra és rákokra – viszont komoly veszélyt jelent. Az is újdonságnak számít, hogy olyan új tengeri halak jelennek meg a meleg víznek köszönhetően, amelyek korábban nem voltak jellemzőek a térségben.

A helyzet miatt egyes területeken már majdnem egy hónapja teljesen áll a halászat, emiatt több iparági dolgozó is egyre türelmetlenebb.

A probléma a turisztikai központokat is érinti, hiszen a helyi éttermek sem tudnak a helyi tengeri gyümölcsökből dolgozni. Attól tartanak, hogy a kieső bevételek miatt romolhat a szociális helyzet. Az érintett tengerparti régiókban a halászati szövetségek arra sürgetik az olasz kormányt, hogy hirdessen ki szükségállapotot. Az is a követeléseik között van, hogy Róma fordítson jóval nagyobb figyelmet az iparági problémákra, ne tűnjön el lassan a halászat az ország bizonyos részein.

A nyálkát először a 17. században észlelték az Adriai-tengerben, de igazán az elmúlt harminc évben jelentett problémát. Az elmúlt napokban néhány fokkal visszaesett a hőmérséklet, ami bizakodásra ad okot, de még nem nyugodhatnak meg a helyiek. Azt is elmondták, hogy az előző évtizedekben fokozatosan egyre tisztábbá vált a víz, de a felmelegedés hatására a folyókból érkező víz mennyisége egyre csökkent, ez pedig csökkenő tápanyagot jelent a térségben. Azt állítják, hogy

a klimatikus viszonyok egyre jobban kezdenek hasonlítani a trópusi helyzethez.

