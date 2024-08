A magyar gazdaságnak sem lenne fáklyásmenet egy Trump-elnökség

Az Economist Intelligence Unit (EIU) elkészítette a Trump Risk Index (TRI) mutatót , amely egy második Trump-elnökség lehetséges globális kihatását értékeli az egyes országok szempontjából. A leginkább az Egyesült Államok szomszédai és Németország aggódhatnak, az erős gazdasági kapcsolatok miatt Magyarországnak is van mitől félnie. Azonban a magyar kormány mellett szól a kedvező viszony a Rebulikánus Párttál.

Az EIU által kidolgozott TRI mennyiségi mutatók segítségével méri az USA 70 legnagyobb kereskedelmi partnerének sebezhetőségét három kulcsfontosságú területen: kereskedelem, bevándorlás és biztonság. Ez alapján értékelték, hogy a Donald Trump kampánycsapata által kiadott program, valamint az elnökjelölt nyilatkozatai alapján milyen hatások érhetik az egyes országokat.

A kérdés létjogosultságát az adja, hogy Kamala Harris és az ex-elnök közötti választási verseny még mindig teljesen nyitott.

Programja szerint, ha Donald Trump a novemberi választásokon újra nyerne, akkor jelentős változások következnek az amerikai külpolitikában. A republikánus jelölt a papírok nélküli bevándorlók kitoloncolására irányuló tömeges programot és az országba érkezők szigorúbb ellenőrzését szorgalmazza. A kereskedelmi partnereknek magasabb vámokra és korlátozásokra kell számítaniuk: a korábbi elnök már felvázolta a minden importra kivetett illetékek tervét, amely nagy gyomros lenne az EU-nak, amely például az egyik legnagyobb jármű exportőr az USA-ba. A katonai támogatásokat szigorúbb feltételekhez kötné az ex-elnök, a szövetségeseket arra kényszerítené, hogy növeljék saját védelmi kiadásaikat, akár 3 százalékos ráfordítást is elvárna a NATO által előírt GDP-arányos 2 százalékos költések helyett.

A TRI ezek értékelésével azt mutatja, hogy az USA legközelebbi szövetségesei és partnerei a Trump-elnökségével várható politikai változásoknak a leginkább kitett országok közé tartoznak, jelentős változásokra készülhetnek a bilaterális és gazdasági kapcsolatokban.

Vagyis hátrányosabban érintené őket az ismételt megválasztása, mint Kínát vagy egyéb gazdasági riválisokat, akiket gyakran támad és fenyeget elnökjelölti kampányában.

Az, hogy főként a partnerországok aggódhatnak, elsősorban az USA-val fennálló mély kereskedelmi, biztonsági és kulturális kapcsolataiknak köszönhető. A lista élén Mexikó áll 71,4-es indexpontszámmal, amit a magas áruforgalmi és bevándorlási kitettségének köszönhet.

A második legkitettebb ország Costa Rica, amely az erős amerikai biztonsági kapcsolatok miatt aggódhat, 59,1 TRI-számmal, míg a harmadik Németország, amely a bevándorlást nem tekintve, minden más területen olyan szoros kapcsolatban van az Egyesült Államokkal, hogy Trump ígért politikai fordulata – protekcionista vámok kivetése az európai importra, a NATO-ból való esetleges kilépés – nagyon megrázná Németországot. A negyedik a Dominikai Köztársaság, míg az ötödik Panama a TRI-listán.

A Trump által sokat támadott Kína csak a 6. helyen áll, az erős amerikai szövetséges Japán pedig a hetedik.

Németország és Japán, mindketten NATO-szövetségesek, és az USA biztonsági ellátására támaszkodnak, miközben a GDP viszonylag alacsony hányadát fordítják védelemre. Emellett nagy kereskedelmi többlettel bírnak az USA-val szemben.

Az erős német–magyar kereskedelmi kapcsolatok miatt, valamint azért mert Németország olyan magyar érintettségű ágazatokban számít fontos amerikai kereskedelmi partnernek, mint a járműgyártás, áttételes hatások bőven elérhetik hazánkat is. Önmagában viszont a magyar kitettség alacsony, valamivel 50 pont alatti, a közvetett hatások jelenthetik a valódi kockázatot.

Az egyik legjelentősebb kockázat Trump elnöksége esetén a magasabb vámok és kereskedelmi mennyiségi korlátozások bevezetésének lehetősége. A TRI kereskedelmi alindexe nagymértékben súlyozza egy-egy földrajz kétoldalú kereskedelmi mérlegét az USA-val, olyan mutatókkal együtt, mint a kereskedelmi mérleg iránya és a vámkockázat szempontjából érzékeny árucikkek, például az acél, az alumínium és az autóipari termékek amerikai importja.

Mexikó és Kanada, az USA szomszédai és az Egyesült Államok-Mexikó-Kanada kereskedelmi megállapodás részei, és paradox módon éppen emiatt tartoznak a leginkább kitett gazdaságok közé. Mindkettő nagy kereskedelmi többlettel rendelkezik az USA-val szemben, és nagy mennyiségű érzékeny árut exportál. Mexikó kereskedelmi alindexe 100,0, míg Kanadáé 70,4. A jelentős kétoldalú kereskedelmi többletet felmutató Kína szintén nagymértékben veszélyeztetett, a kereskedelmi alindex értéke 76,7. India és Vietnam kitettsége tükrözi az USA-központú ellátási láncokban betöltött növekvő szerepüket, a kereskedelmi alindex 37,2, illetve 64,4 pontjával.

Ausztrália és Új-Zéland – annak ellenére, hogy az USA biztonsági szövetségesei – a legalacsonyabb közvetlen kereskedelmi kitettséggel rendelkeznek. Áruforgalmi kapcsolataik tekintetében jobban függenek Kínától és Ázsiától, ami nemzetbiztonsági szempontból kedvezőtlen, de egy Trump-elnökség esetében a javukra válhat.

Az európai országok közül Horvátország, Hollandia, Lengyelország és Spanyolország kevésbé kitett az Egyesült Államoknak, mivel az USA nettó importőrei, igaz ez a teljes árukereskedelmüknek csak kis részét teszi ki.

Az Európai Unió egésze viszont súlyos gazdasági ütésekre számíthat. Trump már az előző elnöksége alatt is büntetővámokat vetett ki az EU-s exportőrökre, ráadásul az államszövetségen belüli vállalati befektetéseket is ellenezte. Mivel az uniós vámpolitika egységesen érint minden tagállamot, ha elnökként vámot vetne ki, olyan egyre fontosabbá váló exporttermékekre, mint az e-autók vagy az azokban használt akkumulátorok, akkor Magyarország is megszenvedné Trump visszatérését a Fehér Házba.

Sok ország félhet a NATO miatt

Az USA globális biztonsággal kapcsolatos megközelítése várhatóan változni fog a Trump-kormányzat alatt. A TRI biztonsági alindex olyan mutatókat tartalmaz, mint az amerikai katonai segélyektől való függés és az amerikai csapatok helyi jelenléte. Trump arról a meggyőződéséről ismert, hogy az Egyesült Államok védelmi szövetségeit újra kell egyensúlyozni, és a partnerek nagyobb mértékben kell hozzájárulniuk.

Az USA néhány közeli szövetségesét a legmagasabb biztonsági kitettségűnek értékeli. A kelet- és közép-európai NATO-szövetségesek, mint például Bulgária, Észtország és Lettország, magasan a rangsorban szerepelnek. Ez aggodalomra ad okot, mivel potenciálisan sebezhetőek, ha a NATO és Oroszország közötti kapcsolatok nyílt konfliktusba torkollnak. Németország, amely nagyszámú amerikai csapatot állomásoztat, és a GDP alacsony összegét költi védelemre, 72,8-as biztonsági alindex-pontszámmal a harmadik helyen áll. Eközben Japán, bár hasonló jellemzőkkel rendelkezik, az amerikai fegyverkezésre fordított magasabb kiadásai miatt valamivel kevésbé veszélyeztetettnek értékelték, a biztonsági alindexe 65,3 pont.

A főbb NATO (vagy azzal egyenértékű) szövetségesek közül Ausztrália, Finnország, Görögország és Lengyelország a legkevésbé veszélyeztetettnek minősül, amit saját jelentős védelmi kiadásaik és az amerikai fegyvervásárlások is segítenek. Omán és Szaúd-Arábia, az USA fontos közel-keleti védelmi partnerei, saját jelentős katonai kiadásaik miatt korlátozottan vannak kitéve a Trump-kormányzat alatti változásoknak.

Magyarországot, amelynek katonai kiadásai a GDP 1,9%-át tették ki 2023-ban, viszonylag alacsony biztonsági kitettségként említik, 10,0-s biztonsági alindex-pontszámmal a mezőny végén szerepel. Azonban az ország hadserege kicsi, így magyar szemmel is kockázatos lenne, ha Trump magára hagyná a NATO európai szárnyát.

A szigorú bevándorláspolitika is másokon csattanhat

Az Egyesült Államok szigorúbb bevándorlási és határpolitikája egy leendő Trump-kormányzat alatt globális kihatással lesz. A TRI bevándorlási alindexe olyan mutatókat tartalmaz, mint az USA-ból küldött pénzátutalásoktól való gazdasági függőség, valamint a kiadott bevándorló- és diákvízumok száma évente.

A bevándorlási alindexben a kisebb latin-amerikai gazdaságok dominálnak a magas kitettség tekintetében. Az USA-ból érkező hazautalások El Salvadorban, Hondurasban és Guatemalában a GDP legalább 15%-át teszik ki, ami jelentős gazdasági válságot vetít előre, ha a bevándorlási politika szigorodna. El Salvador bevándorlási alindexe 100,0, míg Hondurasé 91,4, Guatemaláé pedig 59,7.

Hongkong és Szingapúr az állampolgáraik számára kiadott diákvízumok nagy száma miatt szerepel a veszélyeztetett országok első tíz helyezettje között. Hongkong bevándorlási alindexe 37,9, míg Szingapúré 32,7 pont.

Az európai országok kiemelkednek a kevésbé kitett országok közül. A TRI szerint a bevándorlással és a határváltozásokkal kapcsolatos kitettségük általában alacsony, mivel az USA-ba irányuló viszonylag korlátozott mértékű a munkavállalási és tanulmányi célú kivándorlás. A világ legnagyobb muszlim lakosságával rendelkező Indonézia a legkevésbé kitett országok közé tartozik, mivel kivándorlási hullámai inkább más ázsiai célállomások felé irányulnak.

A jelentés azt javasolja, hogy a kormányok és a vállalkozások fontolják meg a Trump alatt várható politikai változásokkal kapcsolatos kockázatok minimalizálására irányuló stratégiákat. Egy esetleges Trump-adminisztráció valószínűleg pozitívan fogja értékelni Németország és Japán közelmúltbeli kötelezettségvállalását a védelmi kiadások növelésére. Az EIU szerint megelőző lépéseket lehetne tenni a kereskedelmi kockázatok csökkentése érdekében, például megfelelő ellenőrzéseket lehetne biztosítani a kínai áruk USA-ba történő reexportjának megakadályozására a vámok elkerülése érdekében.

A vezetők közötti szoros kapcsolatok ápolása is segíthet. Trump első hivatali ideje megmutatta, hogy döntéshozatalát befolyásolhatják a más politikusokkal folytatott interakciók. Az is valószínű, hogy egyes vezetők Trump olyan ideológiai szövetségest látnak, akivel üzletet köthetnek, és talán előnyöket biztosíthatnak országaik számára. A jelentésben ki is emelik Magyarországot, mivel a miniszterelnök, Orbán Viktor, mint valószínűsíthető „Trump-barátként” tűnik ki egy olyan régióból, ahol a legtöbb más politikai vezető ideológiailag távol áll a volt- és akár leendő amerikai elnöktől.

Az Európai Unió viszont már készül arra, hogy Donald Trump visszatérhet a Fehér házba: Brüsszelben egy külön stábot állítottak fel, amely folyamatosan értékeli a kockázatokat. Az EU-tagállamok többsége pedig elkötelezett amellett, hogy a védelmi együttműködést is fokozzák, valamint megerősítsék az európai hadiipart, felkészülve arra, hogy az Egyesült Államok magára hagyja a kontinenst.

Címlapkép forrása: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images