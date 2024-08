Érkezik a kulcsfontosságú adat, ami a forintot is megmozgathatja

Júliusban kissé emelkedhetett az infláció a Portfolio által megkérdezett közgazdászok szerint, ám még így is az MNB toleranciasávjában maradhatott. Néhány szakértő azokban úgy véli, hogy a kötelező akciózás és a korábbi árstopos termékek árkorlátozásának eltörlése a jegybank 2-4%-os célsávja fölé lökhette az inflációt. Drágultak az üzemanyagok, de nőhettek az üdülési, a lakhatási, illetve egészségügyi szolgáltatások árai is. A szakértők úgy vélik, hogy a következő hónapokban emelkedhet a pénzromlás, az év végére pedig megközelítheti az 5%-ot.

A kötelező akció eltörlése nem segít

„Erősíthette az inflációt az ársapkák és a kötelező akciózás júliusi kivezetése, ami talán nem okozott robbanásszerű áremelkedést, de érdemi havi élelmiszerinflációt jelenthetett” – vélekedik Virovácz Péter, az ING Bank vezető közgazdásza. Emlékezetes, a kormányzat július elejétől törölte el a kiskereskedelmi láncokban a kötelező akciók rendszerét, azóta pedig a korábban árstopos termékeket sem lehet beszerzési áron vagy az alatt megkapni.

Becsey Zsolt, az UniCredit Bank vezető közgazdásza is úgy véli, hogy egy unalmas hónap is lehetett volna a július, ha nem történik meg a kötelező akciózás kivezetése a hónap elején. Az érintett termékek esetében jelentős áremelkedés is tapasztalható volt, azonban nem valószínű, hogy az intézkedés által nem érintett kategóriákban is ársokkot okozott volna a szabályváltozás.

Van egy másik, élelmiszerekhez köthető tényező is. „Az 50 forintos betétdíj ugyan nem számít bele a fogyasztóiár-indexbe, azonban a vendéglősök közül sokan gondolkodhattak úgy, hogy a visszaváltási kockázat egy részét átterhelik inkább a fogyasztókra” – vélekedik Becsey Zsolt. Hozzáteszi azonban, hogy ha lehetett is ilyen óvatossági átárazás, az inkább majd augusztust érintheti jobban.