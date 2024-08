Gyilkos versenyben maradnak alul a magyarok: a csődhullám közepette törnek előre a multik

Az elmúlt időszak a diszkontok térnyeréséről szólt Magyarországon. Amíg a három hazai üzletlánc egységeinek száma hat év alatt több mint 9 ezerről 7 ezerre csökkent, addig a multik növekedtek – derült ki a Területi Statisztika júliusi számában megjelent elemzésből. A hazánkban működő élelmiszer-ellátási láncok hálózatának formálódása, 1989–2023 című cikkében Sikos T. Tamás és Szendi Dóra, a Miskolci Egyetem kutatói azt írják, hogy a jövőben a piacon további jelentős koncentrációs folyamatok várhatók.

Napjainkban az FMCG-szektor éllovasa a Lidl, mely a hazai élelmiszerkiskereskedelmi láncok egy üzletre jutó árbevételének akár 10-szeresét is képes kitermelni egyetlen esztendő alatt – írja a Területi Statisztika júliusi számában megjelent A hazánkban működő élelmiszer-ellátási láncok hálózatának formálódása, 1989–2023 című cikkében Sikos T. Tamás és Szendi Dóra, a Miskolci Egyetem kutatói, akik a hazai kiskereskedelmi piacot tekintik át.

Erősebbek a külföldiek

A külföldi tulajdonú multinacionális üzletláncok a hazaiaknál jóval hatékonyabbak, mindössze 1432 üzleti egységgel értek el kimagasló forgalmat a hazai láncok 6918 boltjával. „Sikerük egyrészt üzletméretükből fakad, másrészt pedig a centralizált vállalatirányításukból és a hatékonyabb működtetésükből (logisztika, energiagazdálkodás stb.) továbbá, hogy főleg városokban vannak jelen” – mutat rá a kutatás.

2016 és 2022 között a három diszkontlánc kiemelkedik a mezőnyből (a Lidl 160,5, az Aldi 119,2 és a Penny Market 90,3%-os 2016 és 2022 közötti növekedéssel), mivel az egy üzletre jutó forgalmuk emelkedése jelentős mértékben meghaladja versenytársaikét, melyhez viszonylag alacsony üzletszám társul.

A hazai üzletláncok és a külföldi kiskereskedelmi láncok között a különbségek több szempontból is nagynak számítanak.

Visszaesnek a hazaiak

A Reál, a Coop és a CBA (mint hazai) láncoknak leggyengébb az egy üzletre jutó árbevétele (átlagosan 300 millió forintos éves forgalommal), ugyanakkor esetükben legjelentősebb az üzletszám-változás (–26,2%).

A három hazai üzletlánc egységeinek száma a 2016. évi több mint 9 ezerről 2022-re alig 7 ezerre csökkent, azonban összesített számuk még így is közel ötszöröse a külföldi érdekeltségű üzletláncokénak.

A hazai üzletláncok mellett a Tesco is veszített boltjainak számából, ugyanis 2016 és 2022 között üzletei 4,4%-át szüntette meg. Pozitív irányban az Aldi, az Auchan és a Spar esetében volt legnagyobb az elmozdulás, sorrendben 37, 26,3 és 26,4%-os növekedéssel. Esetükben ugyanakkor a változást az alacsonyabb bázis is befolyásolja – magyarázzák a szakértők.

Törnek előre a diszkontok

Az összesített árbevétel-változás tekintetében a Lidl és az Aldi üzleteinek előnye még jelentősebb a többi üzlethez viszonyítva (mindkettő 200% felett), de a növekedés mértéke a harmadik helyezett Penny Market esetében is meghaladja a 100%-ot. Érdekes továbbá az is, hogy az árbevétel abszolút változását tekintve az Auchan mindhárom magyar láncot és a Tesco-t is megelőzi, azonban fajlagosan vizsgálva (a legalacsonyabb üzletszámok miatt) eltörpül a többi mellett.

A diszkontoknál az üzletszám-változás folyamatosan a pozitív tartományban van mindegyik vizsgált vállalat esetében (Aldi, Lidl, Penny Market). A kisboltok üzletszáma azonban 2012 kivételével folyamatosan csökkent.

A magyar üzletláncok növekvő mértékű piacvesztésük miatt nem bírják a versenyt a multinacionális cégekkel szemben.

A hazai és a multinacionális cégek hatékonyságában nagyok a különbségek: a hazai cégek meg sem tudják közelíteni a külföldiek által üzemeltetett boltok egy főre jutó forgalmát. Ez a különbség pedig munkaerőhiányos időszakban versenyképtelenné teheti a hazai vállalkozásokat.

Mit hoz a jövő?

Az üzlettípusok számának alakulására három tényező hat jelentősen: a vásárlóerő nagysága, az adott üzlettípus vonzáskörzete, az egyes kereskedelmi központok rendelkezésére álló munkaerőforrások. Ezek határozottan befolyásolják a versenytársak piaci pozícióját, azok területi elhelyezkedését. A három tényező egymásra hatása jelentős mértékben befolyásolja egy-egy kereskedelmi egység, lánc erőterét.

Az üzleti láncok és az önálló üzletek között kíméletlen konkurenciaharc folyik a legjobb pozíció elnyeréséért.

Ezt igazolta a kisboltok folyamatosan csökkenő üzletszáma, ezzel szemben a diszkontok térnyerése. Ebben a piaci versenyben meghatározó jelentősége van a kereskedelmi egységek tőkeerősségének, hiszen a munkaerő megszerzésére vagy megtartására sokkal nagyobb az esélye a hipermarketeknek vagy diszkontláncoknak, mint a független kisboltoknak.

A kisboltok tőkehiányának egyenes következménye, hogy éves szinten jelenleg 4–5000 üzlet megy tönkre, és szinte hasonló számban érkeznek új piaci belépők abban a reményben, hogy elődeiknél szerencsésebbek lesznek.

A konkurenciaharc nemcsak a munkaerőpiacon folyik, hanem a kedvező piaci lehetőségekért a nagyobb vásárlóerő elnyeréséért, pontosabban a jelentősebb piaci erőtér kialakításáért.

Az említett három tényező egymásra hatása jelentős mértékben befolyásolja a piaci szereplők számát és mozgásterét. A hipermarketek például csak nagy- vagy középvárosokban (50–80 ezer fős lakosságszám fölött) tudnak hatékonyan működni, hiszen létezésük elengedhetetlen feltétele a megfelelő vonzáskörzetnagyság és lakosságszám.

A kisboltok már a településhierachia legkisebb egységeiben is képesek megkapaszkodni, mégis a 200 fő alatti magyarországi településekben egyáltalán semmilyen értékesítő hálózat nincs jelen, itt legfeljebb a mozgóboltok jöhetnek szóba. Például az Abaúji térség 24 települése közül hat (Kány, Perecse, Pamlény, Felsőgagy, Gagyapáti és Litka) nem rendelkezik egyetlen élelmiszerüzlettel sem, ami összefügg a települések méretével és elöregedő népességszerkezetével is.

A jövőben a piacon további jelentős koncentrációs folyamatok várhatók.

Ennek egyik vonulata várhatóan a felvásárlás, a másik az egyes piaci szereplők csődje lesz, amely egyre erőteljesebben fog a kisbolti láncolatban és a független kisboltok piacán megnyilvánulni.

