Gazdasági előnyt hozhat a jó ESG minősítés, így juthat az élmezőnybe egy vállalat

Felmérést készítettem a legjobb eredményekkel rangsorolt ESG kötelezett vállalatok körében, és ennek eredményei betekintést adnak a sikereikbe energiahatékonysági szempontból. Az élmezőnyben azok a cégek teljesítenek kiválóan, melyeknél a menedzsment és a technológia kapcsolata erősen szignifikáns. A Pareto-logikát alapul véve a kulcspontok megfelelő irányú (stratégiájú) változtatásával az arányosat meghaladó eredményt érhetünk el. Ezen gondolati láncra építve, miszerint a siker érdekében meg kell találni a kulcspontokat, megalkottam egy ESG szempontú energiahatékonysági stratégiai modellt.

Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A megjelent cikkek itt olvashatók. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre.

Jelentős gazdasági előnyökkel járhat a jó ESG minősítés

Versenyszférai tapasztalataim szerint amennyiben egy technológiai energiahatékonysági beruházást szeretnénk megvalósítani, még a legszigorúbb minősítésekkel rendelkező autóipari beszállítóknál is nagyobb eséllyel lehet kivitelezni a projektet akkor, ha a vállalati menedzsment teljes körűen támogatja azt, és a vállalat valamennyi irányítási szintjén dolgozó munkatárs elhivatott. Szakmai szempontból megfogalmazva egy minden szinten kidolgozott energiapolitika segítségével lehet sikeres a projekt. Nézzük meg, miért kiemelten aktuális a kérdés és mit is jelent ez pontosan menedzsment szintjén!

2024. január 1-jén lépett hatályba az ESG (Environmental Social Governance) törvény, ami vállalati létszámtól és gazdasági mutatóktól függően már 2025-től jelentéstételi kötelezettséget ír elő. Ahhoz, hogy a jelentéseket megfelelő minőségi és mennyiségi mutatókkal tudjuk alátámasztani, ismerni kell a jogszabály követelményeit.

A felmérésem egyik fontos eredménye az, hogy a legjobb vállalatok a nemzetközi fenntarthatósági, illetve energetikai trendeket is kiváló eredménnyel lekövetik.

A vállalatok éves beszámolója alapján ESG mérőszámok határozhatók meg, amelyekből rangsor készíthető, így a cégek fenntarthatósági szempontú működését össze lehet hasonlítani. A jelentések alapján tehát kialakul egy rangsor a különböző vállalatok között. Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy az ESG rangsorolásra jelenleg nincs egységes módszertan.

A rangsorban elfoglalt hely tükrözi a vállalat ESG teljesítményét, beleértve az ESG szempontú kockázatokat is. A rangsorban megszerzett helyezés azért jelentős, mert

az ESG jelentésen keresztül minősítik a céget különböző szempontokból, és mivel a pozitív befektetői vélemények elnyerése a cél, ezen az úton haladva a gazdasági előnyhöz juthat a vállalkozás.

Minél jobb minősítésű a vállalat ESG indexe, annál inkább motiválja az üzleti partnerek befektetési hajlandóságát, az érdekelt felek egyedi körülményeitől függően.

Az ESG szempontokra fókuszáló vállalatok növelik az eredményességeiket és társadalmi, valamint környezetvédelmi szempontból is kiemelkedően teljesítenek, ami a vevői és beszállítói értékláncra is pozitív hatással van. A felsorolás a teljesség igénye nélküli eredményeket mutatja, csak a legfontosabbakat emeltem ki.

Az ESG szempontú energiahatékonysági modell összetevői

Szabványintegrációs tapasztalatomra építve létrehoztam a kötelezettségekből és az ajánlásokból egy ESG szempontú energiahatékonysági modellt. Ez több tényezőre épül. Egyrészt arra, hogy a hazai vállalatok elsődleges céljai a nemzetközi versenypozíció megtartása, illetve a minél nagyobb piaci részarány megszerzése. Másrészt arra, hogy a nemzetközi ajánlások ismerete és teljesítése is javítja a versenyképességi mutatókat.

A modell stratégiai pontjait a hazai ESG fenntarthatósági törvény, a nemzetközi és egyben a leggyakrabban alkalmazott szabvány, a GRI (Global Reporting Inititative), valamint az IEA (International Energy Agency, Nemzetközi Energia Ügynökség) legfrissebb ajánlásai (ún. trendjei) alkotják.

Ezen szempontok alapján kontextusba helyeztem az ESG szempontú energiahatékonysági stratégia elemeit. Figyelembe vettem a 2023-as év hazai és nemzetközi jelentéseinek jogszabályi követelményeit, újításait (egyebek mellett az energiahatékonyság egyik legnagyobb kihívását: a klímaváltozás hatásait is). Érdemes visszautalnom a Portfolio 2024 áprilisban megrendezett Vállalati Energiamenedzsment konferenciájára, amelyen elhangzott, hogy vannak már olyan cégek Magyarországon, amelyeknél a klímaváltozás miatt már nemcsak technológiai jellegű, vagy a növekvő energiaszámlából adódó kihívásokkal kell szembenézni, hanem már munka átszervezéssel is reflektáliuk kell a növekvő hőmérséklet hatásaira.

A modell megalkotása során arra is építettem, hogy a fenntarthatóság, illetve a versenyképesség pontjai beazonosíthatók és fejleszthetők. A kulcsparaméterek meghatározásával a gyengeséget erősséggé lehet kovácsolni.

A cégek ESG mutatóit fejlettségi szintjüknek megfelelően minősítettem és egy sorrendi skálán helyeztem el az alábbiakban bemutatott logika alapján. Ahhoz azonban, hogy az ESG rangsorban érvényre juttatható kulcsparamétereket fejlesszük, szükséges először a vállalati menedzsment nézőpontok és működési gyakorlatok felülvizsgálata, átgondolása, és a megfelelő irányú és mértékű változtatása. Ezen paraméterek minőségi és mennyiségi meghatározásához megalkottam egy számítási metodikát.

Egy-egy rendszer működése részfolyamatokból épül fel. Meghatároztam a menedzsment és a technológia szintjének fejlettségét minőségi értelmezésben, majd egy sorrendi skálában értelmeztem, ezután megkaptam a cégek aktuális fejlettségi állapotát. Ezen tézisemet validáltam az ESG kötelezett cégek visszajelzéseinek feldolgozása segítségével.

Erős pozitív kapcsolat van a technológia és a menedzsment között

Mindezek nyomán eljutottam az egyik lényeges felismeréséhez:

egyértelműen lineáris a kapcsolat a technológiai fejlettség és a menedzsment fejlettségének szintjei között, ha a fenntarthatósági rendszer e két kulcs tényezőjét koordináta rendszerben ábrázoljuk.

Az eredmény nagyon szépen tükrözi a menedzsment és a technológia fejlettsége közötti szoros összefüggést. Ahol alacsonyabb a technológiai fejlettség, ott a menedzsment szintje is alacsonyabb, ahol magasabb, ott mindkettő magasabb.

Statisztikai nyelvre lefordítva a menedzsment fejlettsége és a technológia fejlettsége lineáris korrelációt mutat. A korreláció, illetve a szignifikancia elemzésre az IBM Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) programját alkalmaztam. Az SPSS alapján a menedzsment és a technológia között a Pearson Correlation együttható értéke 0,749, ami erős korrelációt jelez, iránya pozitív, tehát erős kapcsolat van. A szignifikancia szintje <,001, ami azt jelenti, hogy 1%-on is nagyon szignifikáns. Tehát a statisztikai elemzés alapján a menedzsment és a technológiai változók erősen együtt mozognak. Mindez azt jelenti, hogy

a tudatosság és a fenntartható versenyképesség között erős összefüggés mutatható ki.

Az ISO minősítések, illetve a menedzsment és a technológia kapcsolata

Azt is megvizsgáltam, hogy a válaszoló cégek ISO minősítései validálják-e fentieket, azaz a technológia-menedzsment kapcsolat jelentőségét. Az alábbi eredményt kaptam:

Az ISO minősítések közül az ISO 9001 Minőségirányítási rendszerek, az ISO 14001 Környezetközpontú irányítási rendszerek és az ISO 50001 Energiairányítási rendszerek használatának eredményeit vizsgáltam.

Látványos a grafikonon, hogy azok a cégek, melyek mindhárom szabvány követelményeit teljesítik, és eleget tesznek a minőségirányítási alkalmazási útmutatóknak, szépen teljesítik az elvárásokat; ezek a cégek türkíz színnel vannak megjelenítve. Azoknál a cégeknél azonban, amelyeknél egyik szabványt sem alkalmazzák, a menedzsment szintek kiemelten alacsony értékeket kapnak, és technológiai tekintetben is az utolsó helyeket foglalják el; ezeket a cégeket bordó színnel jelöltem.

Erős ösztönzőt jelent a technológiai fejlesztésre a magas energiaszámla

Azt is megvizsgáltam, hogy az energiaszámla költségeken belüli részaránya mennyire ösztönzi a cégeket a magasabb technológiai fejlettség elérésére. Az alábbi ábrán látható eredményeket kaptam. Eszerint a legmagasabb a fejlettségi szint a zöld színnel jelölt cégeknél, ahol a domináns energiafajta (áram, vagy gáz) részaránya az energiaszámlában 75% feletti.

A fenti eredményből kiindulva elgondolkodtató az EU néhány országában bevezetett energetikai szabályozás, amely szerint azon energetikai beruházást, mely 5 éven belül megtérül, kötelesek a cégek megvalósítani. Magyarországon ez a szabályozás nincs bevezetve. Azonban az a tapasztalatom, hogy a német tulajdonú autóipari beszállítók Magyarországon is alkalmazzák ezt az ökölszabályt.

Az ESG céljának értelmezése és a megvalósítás főbb eszközeinek feltárása után az egyes minősítendő elemek összefüggéseit mutatom be egy-egy példával.

Az ESG rangsor legfőbb elemei

Az ESG szempontú energiahatékonysági stratégiai modellemben egyesítettem a rangsorolás legfőbb elmeit 30 pontban összefoglalva.

A modell tartalmazza a hazai és nemzetközi kötelezettségeket és ajánlásokat a hazai ESG törvény, a nemzetközi GRI és az IEA trendjei alapján. Felállítottam ezen modell alapján egy sorrendi skálát, mely meghatározza az energetikai kulcspont fejlettségi szintjét. A jogszabályintegrálás és jó irányú változás menedzseléséhez a kulcspontok azért fontosak, mert felhívják a figyelmet az energetikai szempontból meghatározó elemekre. Ezen elemek fejlettségi szintjének meghatározása segít eldönteni, hogy sikerült-e megtalálni azt az energetikai szempontból releváns pontot, melynek változtatásával az arányosat meghaladó eredményt lehet elérni.

A modell használatakor itt jön el az a pont, amikor a megfelelő információk birtokában az egyik oldalon a minél pontosabb adatfeldolgozásra van szükség, a másik oldalon viszont az értékelésre, majd a fejlesztési lehetőségek halmazából a megfelelő pontok kiválasztására. Ezt a folyamatos fejlesztési (japán Kaizen) filozófiát tartalmazza a hazai ESG törvény. Egy körforgásban értelmezzük a folyamatokat, melynek főbb pontjai: a tervezés, a megvalósítás, az ellenőrzés és a beavatkozás.

Ezen gondolati lánc mentén haladva és a hazai ESG kötelezettek visszajelzései alapján az alábbi fejlettségi szinteket kaptam. Egy-egy szám egy energiahatékonysági pontot jelöl. Az ábrán balról jobbra haladva nő az ESG szempontú energetikai pontok fejlettségi szintje, azaz a gyengeségek felől az erősségek felé haladunk:

A fenti ábra kapcsán egyrészt az állapítható meg, hogy a GRI nemzetközi szabvány megfelelősége jónak tekinthető. A modell 30 pontja között 1-től 10-ig a GRI releváns szabványait értelmezem, 11-től 25-ig az IEA 2023-as nemzetközi trendjeit értékelem a hazai gazdasági, szabályozási és klímahelyzetnek megfelelően. 26-tól 30-ig a magyar ESG törvény január elsején megjelent követelményeit dolgozom fel.

Amennyiben csoportokra bontjuk a 30 pontot, akkor az állapítható meg, hogy

a GRI szabványnak való megfelelés a legjobb a felmérésem alapján.

A releváns szabvány 2016-os változatát használjuk, tehát volt rá idő, hogy fő karakterisztikájában beépüljön a vállalti kultúrákba. Mindent egybe véve nem itt vannak a legkritikusabb pontok, azonban célszerű átvizsgálni a GRI szabvány elmeit is. Például a belső energiafogyasztás mérése egy könnyen az érdekeltek számára hozzáférhető adatnak tűnik, azonban a felmérés mutatja, hogy 8%-ban még csak felmerült az igény és vannak meghatározott célok, hogy hogyan kivitelezzék ezt a szabványpontot. Saját tapasztalatom is alátámasztja - mint vállalati EHS szakember, aki felelős a Környezetvédelmi audit energetikai részének kidolgozásáért -, hogy olykor nekem is kalandosan sikerült beszereznem a szükséges információkat. Ezen a hiányosságon nagyon könnyű változtatnia a cégeknek. Így például egy rendszer átvizsgálásával, tehát eredményesen lehet javítani az ESG ezen pontját, például egy eljárási utasítással, és/vagy hozzáférési lehetőséggel.

Ha megvannak az adatok, akkor adódik a kérdés, hogy hogyan jutunk el a fejlesztéshez? Először ismernünk kell az információkat, csak úgy tudjuk meghatározni a szükséges irányt és az elérni kívánt mértéket.

A Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) nemzetközi fenntartható trendjei között már több energetikai szempontú fejlesztendő pontot is találhatunk. Az ügynökség 2023-as jelentéseiben több, mint 170 ország energetikai adatait dolgozza fel és hasznos, hogy nem csak a sikeres projektek bemutatására törekszik, hanem egy-egy energetikai beruházás hátrányait is jelzi, illetve szakértők bevonásával publikálja a jelentéseit.

Hasznos tapasztalatok, tanácsok

A versenyszférai gyakorlatok, benchmarkok kiemelt jelentőséggel bírnak a hatékonyság irányában és a mihamarabbi megoldás megtalálásában. Kis kitérőként említem a Toyotát, mint a szabványok bölcsőjét, mely először szövőgépeket gyártott, majd az iparági terület sajátossága miatt lett az autóipari szabványok megalkotója.

A gazdasági és környezetvédelmi nemzetközi fenntarthatóság példáiban bár egyesével is célszerű auditálni a megfelelőségeket, az egyes pontok összefüggésinek jelentőségére hívom fel a figyelmet. A hatékonyság szempontjából érdemes a rendszerszemlélet előnyeit kihasználni, megtalálni az összefüggéseket az egyes területek között.

Saját tapasztalatom is, de a felmérésem szélsőségesebben is alátámasztja az egyes energiahatékonysági kérdések összefüggéseinek rendszerben történő értelmezését.

Egyszerű példán bemutatva kiemelem az épületek szigetelésének és megújuló energia használatának kapcsolatát. A szigetelésekkel kapcsolatos beruházások, de még a szigeteléssel kapcsolatos megvalósítási célok is nagyon rossz eredményt kaptak, szemben a megújuló energia használatának a kiemelkedően jó értékével.

Ez azt jelenti, hogy akár a gazdasági, akár a fenntarthatósági szempontokat nézzük, célszerű először a szigetelésben gondolkodni és kalkulálni, mert valószínűleg kevesebb energiára van szükség a szigetelés megvalósításával.

A további beruházások kapcsán a priorizálás gazdasági jelentőségét is célszerű vizsgálni, mind a termelés technológiai szempontjából (például kemencék korszerűsítése), mind háztechnikai szempontból (például épületszigetelés.) De említhetném az okos mérők használatának hiányát, vagy menedzsment szinten a benchmark hiányát is, amelyek kis befektetéssel és inkább csak a szemléletváltás attitűdjével, nagyon szép, gazdasági szempontból jelentős eredményeket hoznak.

Fejlesztendő területek a hazai ESG törvény alapján

Az ESG törvény kapcsán sok fejlesztendő területet lehet meghatározni Magyarországon.

Ebben a bekezdésben tudatosan emeltem ki a felmért terület elhelyezkedését, mert az a tapasztalatom, hogy multikulturális környezetben más, magasabb fejlettségi szinten vannak az ESG törvény alapjai (a japán Kaizen filozófiájának jobban megfelelnek), mint amit a felmérésem alátámaszt.

Elgondolkodtató, hogy a visszajelzések alapján a kötelezettek mindössze 18% működtet energetikai szempontú panaszkezelési rendszert.

Mérnökként kiemelkedően fontosnak tartom, hogy éljek a lehetőséggel, miszerint több szempontból is végig gondolhatok egy feladatot. Nagyon fontosnak tartom a visszajelzéseket, mert bár a technológiai paraméterek és az eljárási utasítások is a lehető legjobb tudással lettek kidolgozva, de sok minden befolyásolhatja, hogy működik-e a rendszer. Például egy meghibásodás kezdetét lehet, hogy egy operátor valamilyen formában mindjárt észreveheti, vagy ha nem is a meghibásodásra, de a rendellenes működésre felfigyel. Ha van lehetőség ezen információk begyűjtésére, az gazdasági szempontból is előnyös a vállalat számára. Például egy jól működtetett minőségügyi rendszer számos lehetőséget biztosít az információ áramlásra, ezen keresztül a panaszkezelő rendszer működtetésére.

Az energetikai ESG rangsor élmezőnyébe kerülés alapfeltétele a tudatosság.

Felmérésem alapján meghatároztam a főbb első szintű gyökérokokat a jobb ESG minősítéshez:

A megfelelő és fenntartható eredmény eléréséhez szükséges a rendszerszemléletű gondolkodás, így tehát az, hogy a vállalat érdekelt területeinek egy fenntartható minőségű döntést sikerüljön meghozni.

Kiemelten kell kezelni az információáramlás kérdését minden vállalati szinten.

Az egyik leginkább feltörekvő felismerés a sikertényezők kapcsán az, hogy a vállalati kultúra formáját meg kell határozni, illetve a megfelelő irányba kell formálni.

Az ESG törvény bevezetése támogatja a környezeti fenntarthatósági célokat, javítja az üzleti hatékonyságot és ellenállóképességet egy változó szabályozási és piaci környezetben. Egy jól meghatározott modell segít meghatározni a vállalat jelenlegi ESG helyzetét, majd az értékelésen keresztül ki lehet tűzni a kívánt célokat, és ezt követően megvalósítani.

A tényinformációból az értékelésen és a lehetőségeken keresztül lesz értékinformáció, és a vállalati gyengeség felismeréséből lehetőség, illetve a kulcsparaméter megfelelő irányú és mértékű mozgatásával erősség, gazdasági és fenntarthatósági előny. Ide kapcsolódó gondolat, hogy

A szánhúzó kutyák közül csak az első élvezi a kilátást!

A fentiekből látható tehát, hogy szoros kapcsolat van egy vállalat menedzsment rendszere és a technológiai fejlettsége, a fenntartható fejlesztés sikeressége között. A vezetőség és a vállalat minden szintjének elkötelezettsége kulcstényező az ESG követelmények sikeres abszolválása érdekében. Bár a hazai nagyvállalati szektor szereplői jobbára sikeresen teljesítik a kihívásokat, a fejlődési potenciál átlagosan óriási az ESG valamennyi részterületén.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio