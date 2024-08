Lesújtott a Kreml a világ legnagyobb sörcégére

Moszkva megfúrta azt az üzletet, amelynek értelmében a török Anadolu Efes sörgyár megszerezte volna az AB InBev részesedését az 1,3 milliárd dolláros oroszországi közös vállalatukban. A döntést csütörtökön jelentették be, az orosz hatóságok arról tájékoztatták az Anadolu Efest, hogy a tranzakció jelenlegi struktúráját nem hagyják jóvá.

Az elmúlt évben Oroszország átvette az ellenőrzést a Danone és a Carlsberg Baltika sörgyárak helyi leányvállalatai felett, most pedig ez történhet az AB InBev üzemével is, miután nem hagyta a Kreml a török Anadolu Efesnek, hogy kivázsárolja a világ legnagyobb söripari cégét az orosz cégükből. A blokkolt üzlet jelzi, hogy az Oroszországban működő külföldi vállalatok előtt még mindig akadályok tornyosulhatnak, annak ellenére, hogy Törökország fenntartja kapcsolatait az országgal – írja a Financial Times.

Az Anadolu Efes és az AB InBev 2018-ban hozta létre az oroszországi közös vállalatát, közölte, hogy "felülvizsgálják a döntést", és a működés az Anadolu Efes irányítása alatt folytatódik. Az eredetileg decemberben leütött üzletet a KPMG tanácsadó cég 1,1 és 1,3 milliárd dollár közötti összegre értékelte. Ezt annak jeleként tekintették, hogy a török vállalkozások a nyugati nyomás ellenére is hajlandóak Oroszországban működni a kilépés érdekében.

Az AB InBev, a belga-brazil sörgyár az ország 2022 eleji teljes körű ukrajnai invázióját követően jelentette be, hogy elhagyná Oroszországot. A vállalat 1,1 milliárd dolláros értékvesztést számolt el az üzletre, és elesett a közös vállalatból származó összes pénzügyi haszontól. Ugyanakkor az Anadolu Efesben lévő 24%-os részesedése révén közvetett részesedése maradt volna Oroszországban, ha az eladás megvalósul.

Az orosz pénzügyminisztérium nem válaszolt az üzletet blokkoló döntéssel kapcsolatos megkeresésekre. Számos nyugati multinacionális vállalatnak nehézséget okoz az Oroszországból való kilépés, mivel nehéz olyan vevőket találni, amelyek megfelelnek a szankciós korlátozásoknak és az orosz hatóságok is engedélyezik az üzletet. A Kreml további nehezítésekről döntött, többek között kötelező 50%-os árengedményt az orosz vevők számára, valamint 15%-os minimális "kilépési adót" a "barátságtalan országokból" érkező vállalatok számára.

Az AB Inbev olyan népszerű söröket gyárt, mint a Budweiser, a Corona vagy a Stella Artois.

Címlapkép forrása: Shutterstock