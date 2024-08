Acemoglu: Az ember ellen fordulhat a mesterséges intelligencia? Teljesen téves az erről szóló vita

Az elmúlt években egy hatalmas iparág alakult ki amiatt, hogy Kína, az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és az Európai Unió a mesterséges intelligencia biztonságosságának kérdését kiemelt prioritássá tette. Nyilvánvaló, hogy minden technológiát – az autóktól és gyógyszerektől kezdve a szerszámgépeken át a fűnyírókig – a lehető legbiztonságosabban kell megtervezni. Bárcsak a közösségi média kezdeti időszakában nagyobb figyelmet fordítottak volna erre.

A biztonsági aggályok felvetése azonban önmagában nem elég. A mesterséges intelligencia esetében a vita túlságosan is az AGI (artificial general intelligence, mesterséges általános intelligencia), vagyis egy olyan szuperintelligencia okozta katasztrofális kockázatokkal szembeni védelem kérdésére összpontosul, amely a legtöbb kognitív feladatban képes minden embert felülmúlni. A vita tárgya az összehangolódás (alignment) kérdése:

vajon az AI-modellek olyan eredményeket produkálnak-e, amelyek megfelelnek a felhasználóik, tervezőik céljainak és értékeinek.

Ez a kérdés olyan sci-fi szcenáriókat hozott létre, amelyekben egy szuperintelligens mesterséges intelligencia jön létre, és elpusztítja az emberiséget. Brian Christian bestseller író The Alignment Problem című könyve is főként az AGI-re összpontosít, és ugyanezek az aggályok vezettek el oda, hogy a kérdéses szakterület egyik fő vállalata, az Anthropic saját „alkotmánnyal” rendelkező modelleket épít, amelyekben etikai értékeket és elveket rögzítenek.

Legalább két oka van azonban annak, hogy ezek a megközelítések tévesek lehetnek. Először is, az AI biztonságosságáról szóló jelenlegi vita nemcsak antropomorfizálja (haszontalan módon) a mesterséges intelligenciát, hanem azt is okozza, hogy nem megfelelő célokra összpontosítunk.

Mivel bármilyen technológiát lehet jóra vagy rosszra használni, végső soron az számít, hogy ki kontrollálja az adott technológiát, és mik a technológia céljai, és milyen szabályozások vonatkoznak rá.

Semmilyen biztonsági kérdésekre vonatkozó kutatás nem akadályozta volna meg, hogy 2017-ben a virginiai Charlottesville-ben tartott, a fehérek felsőbbrendűségét hirdető gyűlésen egy autót fegyverként használjanak. Ha elfogadjuk azt a feltevést, hogy az AI-rendszereknek saját személyiségük van, akkor arra a következtetésre juthatunk, hogy az egyetlen lehetőségünk az, hogy általánosságban megfelelő értékekkel és alapszabályzattal (alkotmánnyal) ruházzuk fel őket. A feltevés azonban téves, és a javasolt megoldás is kudarcot vallana.

Az ellenérv persze az, hogy ha valaha is megvalósulna az AGI, akkor valóban nem lenne mindegy, hogy a rendszer igazodik-e az emberi célokhoz, mert nem maradna semmilyen olyan védőháló, amelyek megfékezhetné a szuperintelligencia képességeit. Ez az állítás azonban elvezet bennünket a második problémához, amely a mesterséges intelligencia biztonságosságáról szóló viták nagy részével kapcsolatos. Még ha az AGI felé vezető úton vagyunk is (ami nagyon valószínűtlennek tűnik), a legközvetlenebb veszélyt akkor is a nem szuperintelligens mesterséges intelligenciával való, emberek általi visszaélések jelentenék.

Tegyük fel, hogy van egy bizonyos időpont (T-nap) a jövőben (mondjuk 2040), amikor az AGI-t feltalálják, és amíg ez az időpont el nem érkezik, addig az AGI-vel nem rendelkező AI-rendszerek még mindig nem lesznek autonómok. (Ha az AGI előtt válnának önműködővé, akkor legyen ez a nap a T-nap.) Most tekintsük át a helyzetet egy évvel a T-nap előtt. Ekkorra az AI-rendszerek már jelentős képességekkel rendelkeznek (azáltal, hogy a szuperintelligencia küszöbén állnak), és a kérdés, amit fel szeretnénk tenni, a következő: ki irányít most?

A válasz természetesen az lenne, hogy az ember, akár egyénileg, akár kollektíven egy kormány, egy konzorcium vagy egy vállalat formájában. Az erről szóló diskurzus egyszerűsítése érdekében hadd nevezzem a mesterséges intelligencia felett rendelkező emberi ágenseket X Vállalatnak. Ez a vállalat (lehet akár több vállalat is, ami még rosszabb lenne, ahogy majd látni fogjuk) bármilyen célra felhasználhatná AI-képességeit. Ha el akarná pusztítani a demokráciát, és leigázni az embereket, megtehetné. Ebben az esetben az a fenyegetés, amelyet oly sok elemző az AGI-nek tulajdonít, már az AGI előtt bekövetkezett volna.

Valójában a tényleges helyzet valószínűleg még ennél az előrejelzésnél is rosszabb lesz, mert az X Vállalat akkor is hasonló eredményt tudna elérni, ha nem a demokrácia elpusztítása lenne a célja. Ha a saját céljai nem lennének teljesen összhangban a demokráciával (ami elkerülhetetlen), akkor nem szándékolt következményként szenvedhetne el károkat a demokrácia (ahogyan ez a közösségi média esetében is történt).

Egy bizonyos küszöbértéket meghaladó egyenlőtlenség például veszélyeztetheti a demokrácia megfelelő működését; de ez a tény nem akadályozná meg az X Vállalatot abban, hogy mindent megtegyen a cég vagy részvényesei gazdagodásáért. A nem jószándékú felhasználás megakadályozása érdekében az AI-modellekbe épített védőhálók nem számítanának, mert az X Vállalat továbbra is úgy használhatná a technológiáját, ahogy akarja.

Hasonlóképpen, ha két cég, az X és az Y Vállalat irányítaná a jelentős képességekkel bíró AI-modelleket, akkor bármelyikük, vagy akár mindkettő, továbbra is követhetne olyan célokat, amelyek károsak a társadalmi kohézió, a demokrácia és az emberi szabadság szempontjából. (Az az érv pedig, miszerint korlátozná egymást a két cég, nem tekinthető meggyőzőnek. Ha valami, akkor a versengésük még kegyetlenebbé teheti őket).

Így még ha meg is kapjuk azt, amit a mesterséges intelligencia biztonságosságával foglalkozó legtöbb kutató szeretne – megfelelő összehangolást az emberi (tervezői, felhasználói) célokkal és korlátozásokat az AGI-ra –, akkor sem leszünk biztonságban. Ennek a következtetésnek nyilvánvalónak kell lennie:

sokkal erősebb intézményekre van szükségünk a tech cégek megfékezésére, és sokkal erősebb demokratikus és civil fellépés szükséges, hogy a mesterséges intelligenciát kontrolláló kormányok elszámoltathatók legyenek.

Ez a kihívás pedig teljesen eltér az AI-modellekben rejlő torzulások kezelésétől vagy az AI-modellek emberi célokkal való összehangolásától.

Akkor miért foglalkoztat minket ennyire az antropomorfizált mesterséges intelligencia lehetséges viselkedése? Ez részben a kérdést körülvevő hype-ról szól, ami segíti a technológiai ipart abban, hogy minél több tehetséget és befektetést vonzzon magához. Minél többet beszél mindenki arról, hogy miként viselkedhet egy szuperintelligens mesterséges intelligencia, annál inkább azt kezdi hinni a közvélemény, hogy az AGI a küszöbön áll. A lakossági és intézményi befektetők a következő nagy dologba fognak fektetni, és a tech szektor – szuperintelligens AI-ról szóló sci-fi ábrázolásokon felnőtt – vezetői ismét szabad kezet kaphatnak. El kellene kezdenünk jobban odafigyelni a közvetlenebb kockázatokra.

Copyright: Project Syndicate, 2024.

www.project-syndicate.org

Daron Acemoglu

Az MIT (Massachusetts Institute of Technology) közgazdászprofesszora. Kutatásai többek között a politikai gazdaságtan, a gazdasági fejlődés és növekedés, a technológiai fejlődés, a jövedelmi egyenlőtlenség kérdéseire vonatkoznak.

