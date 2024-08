Nagy bajban van Kína

A frissen beérkezett makrogazdasági adatok alátámasztják azt az aggodalmat, hogy idén nem lesz képes a kínai gazdaság elérni a tervezett 5% körüli növekedést. Ennek komoly következményei vannak a globális nyersanyagárak alakulására és az inflációs kilátásokra is, amelynek a hatása a nyugati tőzsdéken is érződhet.

Mi történt Kínában?

Ma reggel számos fontos adat érkezett Kínából. A júliusi kiskereskedelmi forgalom éves alapon 2%-ról 2,7%-ra gyorsult, azonban az ipari termelés 5,3%-ról 5,1%-ra lassult. A beruházások növekedése 3,9%-ról 3,6%-ra lassult, míg a lakásárak év/év alapon közel 5%-kal estek.

Ráadásul a héten jöttek ki a kínai hitelezési statisztikák, amelyek szintén lesújtóak lettek. Ráadásul a legnagyobb kínai acélgyártó arra figyelmeztetett, hogy az iparág nagyon súlyos és elhúzódó válság elé néz az alacsony kereslet miatt. A fenti adatoknak nem csak Kínára nézve, de több fontos piacra is nagyon fontos hatása lehet.

Mit jelentenek a bejövő adatok Kínára nézve?

Egyfelől az adatok alapján az látszik, hogy nagyon nehéz lesz teljesíteni az idei évi 5%-os növekedési célokat. A fogyasztás nem akar beindulni, ami nem is meglepő annak a fényében, hogy a háztartások megtakarításának közel 75%-a a részvénypiachoz és az ingatlanpiachoz kötődik. Mivel mindkét szektor lejtmenetben van, ezért a negatív vagyonhatáson (a megtakarítások egyre kevesebbet érnek) keresztül fokozódik a háztartások óvatossági megtakarítása, ami tartósan képes negatív hatást gyakorolni a fogyasztásra.

Ezzel egy időben az ipari termelés érdemben magasabb, mint a kiskereskedelmi forgalom, ami egyben azt is jelenti, hogy Kína folyamatosan a világpiacra önti a túltermelését egy olyan időszakban, amikor az euróövezet növekedése nagyon nyomott és az amerikai fogyasztó is már valamivel óvatosabb. Ennek pedig egyenes következménye az, hogy Kína lényegében deflációt exportál a világgazdaságba.

Az pedig, hogy a hitelezési aktivitás ennyire nyomott, illetve a lakásárak ilyen gyors ütemben esnek csak súlyosbítja a problémákat, és egy ördögi spirált indít be. A csökkenő lakásárak a vagyonhatáson keresztül csökkentik a fogyasztást, ami visszafogja a gazdasági növekedést. A csökkenő lakásárak a beruházási aktivitásra is rossz hatással vannak, ami pedig az acéliparnak és más nyersanyag-intenzív ágazatoknak is rossz. Ezért esnek az utóbbi hónapokban az árupiaci termékek árai (például a réz árfolyama május vége óta több mint 20%-ot esett már).

Mit jelent ez a kínai részvénybefektetések szempontjából?

Korábban két hosszabb cikkben is foglalkoztunk a kérdéssel már:

Ezek fő üzenete az volt, hogy a trendszerű részvénypiaci emelkedéshez a kínai gazdaságban alapproblémáiban kellene trendszerű javulást látnunk, és olyan pozitív híreknek/eseményeknek kellene jönnie, amelyek át tudnák fordítani a befektetők negatív gondolkodását. Mivel jelenleg a nagybefektetők kínai kitettsége meglehetősen alacsony, ezért ilyen esetben gyors és tartós emelkedés indulhatna el. Ennek fényében érdemes ismét áttekinteni kínai checklistünket.

Mi az alapprobléma?

Nem sikerül egyelőre az exportorientált növekedést, fogyasztásvezéreltté alakítani

Túlzott kapacitások az építőiparban és a feldolgozóiparban

Magas eladósodottság a vállalati szektorban és az önkormányzatoknál

Deflációhoz közeli állapot

Romló viszony a nyugattal (kereskedelmi háború, deglobalizáció, onshoring)

Visszatérve a korábbiakban felvázolt checklisthez, hogy állunk most?

Alapprobléma megoldása: A mostani adatok fényében egyelőre semmilyen előrelépés nem látszódik ebben, sőt inkább a helyzet romlása felé mutatnak az adatok. Ráadásul az, hogy a kínai vezetés egyelőre nem hoz érdemi intézkedéseket, az azt mutatja, hogy még egyelőre ők sem találták meg a kínai gazdaság problémáinak az ellenszerét. Bázisépítés és befektetői pesszimizmus: Ez továbbra is fennáll. Már eljutottunk abba a fázisba, hogy a befektetők tisztában vannak a kínai gazdaság problémáival, a rossz hírekre nem esik annyira a piac, mint korábban. Ez azt mutatja, hogy a befektetők már nagyrészt beárazták a rossz híreket, illetve hogy a pozícionáltságuk alacsony. Olyan esemény, ami hirtelen átfordítja a befektetők gondolkodását: Egyelőre ilyen nem történt.

A fentiek miatt továbbra sem vagyunk meggyőződve arról, hogy eljött a trendszerű, kínai részvénypiaci emelkedés ideje.

Mik a hatások a fejlett piaci indexekre?

A kínai gazdaság problémái alapvetően három csatornán fejtik ki a hatásukat:

Profitcsatorna: Azon vállalatoknak a profitkilátása, amelyek erős kínai kitettséggel rendelkeznek romolhat. Ez főleg azon indexekre nézve negatív, amelyekben a feldolgozóipar súlya, illetve a kínai piacra termelő indexek aránya magas (főként az európai indexek). Árupiaci csatorna: A kínai gazdaság gyengesége az árupiacokra is negatív hatással van, ezért főként azokat az indexeket érintheti, ahol a nyersanyagtermelő cégek aránya magas (pl. brazil, ausztrál indexek). Inflációs csatorna: Részvénypiaci szempontból az egyetlen előnye a kínai gazdaság gyengélkedésének, hogy ezzel lényegében deflációt exportál, azaz a nyugati országok inflációs kilátásai javulnak, valamivel könnyebben tudják elkezdeni a kamatcsökkentéseket a fejlett országok jegybankjai.

Összességében az, hogy egy adott ország részvényindexére hogyan fog hatni a Kína lassulása az annak a függvénye, hogy a fenti három hatás eredője, hogyan hat az indexekben szereplő részvényekre. Vélhetően az amerikai indexek esetén ez inkább pozitív lesz (az inflációs csatorna pozitív hatása erősebb, mint a profitcsatorna negatív hatása). Az európai indexek (főleg a német) esetén pedig inkább negatív (erősebb a profitcsatorna hatása, mint az inflációsé).

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

