A Fed elnöke is megszólal világ legjobban várt konferenciáján

Augusztás 23-án délután tart beszédet az amerikai jegybank elnöke a Jackson Hole-i konferencián. A korábbi években többször is előfordult, hogy itt jelentettek be fontos monetáris politikai irányváltásokat. Mivel a Fed éppen a kamatcsökkentési ciklus elkezdése előtt áll, így minden befektető árgus szemekkel fogja követni a konferenciát.

Jerome Powell, az amerikai jegybank elnöke jövő héten pénteken tart beszédet az évente megrendezésre kerülő Jackson Hole-i konferencián. A jegybank elnöke augusztus 23-án, magyar idő szerint délután 4 órakor fog beszédet tartani.

Az előadás témája természetesen az amerikai gazdaság kilátásai és kihívásai lesznek. A befektetők árgus szemekkel fogják a Fed elnökének minden szavát figyelni, hiszen a jegybank éppen a régóta várt kamatcsökkentési ciklus elkezdése előtt áll.

Bár egy ideig a piac úgy gondolta, hogy a jegybank szeptemberben akár 50 bázisponttal is csökkentheti a kamatokat, mára inkább a 25 bázispontos kamatcsökkentés tűnik valószínűbbnek. Ez annak köszönhető, hogy a recessziós félelmek érdemben csökkentek, miután az ISM szolgáltatószektori beszerzésimenedszer-indexe, a júliusi kiskereskedelmi forgalom és az augusztusi új munkanélküli segélykérelmek száma is a vártnál jobban alakultak. Ezzel együtt viszont az infláció szépen, fokozatosan csökken le, még akkor is, ha a szolgáltatószektor inflációja kissé ragadósnak tűnik.

Korábban már többször előfordult, hogy a Fed elnöke éppen a Jackson Hole-i konferencián jelentett be fontos monetáris politikai irányváltásokat, amelynek rögtön komoly hatása lett a kötvény, részvény és devizapiacokra is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images