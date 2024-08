Friss tanulmány állítja, súlyos hatása lehet a túlzott koffeinfogyasztásnak

Egy új kutatás szerint a túlzott koffeinfogyasztás káros hatással lehet a szívegészségre. Az indiai Zydus Medical College and Hospital tanulmánya arra mutat rá, hogy a napi 400 mg-nál több koffein rendszeres fogyasztása növelheti a szívbetegségek kialakulásának kockázatát egészséges embereknél is - számolt be a Yahoo