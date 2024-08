A világ legnagyobb napelemparkját építi fel Ausztrália, elképesztő számokról van szó

A világ legnagyobb kiterjedésű, 12 ezer hektáros, napelemparkját építi meg Ausztrália az ország északi részén, amely 3 millió ausztrál háztartást lát majd el árammal, és bőven jut majd exportra is, amely miatt két másik ország hozzájárulására is szükség lesz - jelentette be szerdán az ausztrál környezetvédelmi miniszter. A naperőművek előretöréséről és a zöld áram felhasználásának tapasztalatairól is szó lesz a Portfolio október 10-i Energy Investment Forum konferenciáján, amelyről további részletek itt érhetők el