Energetikai szövetség: Kína és Oroszország új korszakot nyit

Egyebek között a szorosabb energetikai együttműködésről tárgyalt szerdán Moszkvában Li Csiang kínai miniszterelnök orosz vendéglátóival.

A kínai kormányfőt fogadta Vlagyimir Putyin elnök is - közölte a Kreml. Li Csiang előzőleg Mihail Misusztyin orosz miniszterelnökkel tárgyalt. Hangsúlyozta, hogy Peking kész együttműködni Moszkvával a teljes körű gyakorlati együttműködés megerősítésében. Li Csiangot orosz vendéglátója emlékeztette, hogy Oroszország már most is első számú nyersolajexportőre Kínának.

Hamarosan első helyen leszünk a földgázszállításban is

- mondta a kormányfő a TASZSZ orosz állami hírügynökségnek.

A kínai miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az energetikai együttműködés volumene egyre nagyobb, és minősége egyre jobb.

Vlagyimir Putyin és kínai hivatali partnere, Hszi Csin-ping májusban Pekingben megállapodott, hogy "az új korszakba lépve elmélyítik a globális partnerséget és a stratégiai együttműködést".

