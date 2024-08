Sok minden eldőlhet most az olajpiacon

Tapintható a bizonytalanság az olajpiacon, elég csak ránézni a grafikonra: könnyen juthat az ember eszébe a középiskolai évekből jól ismert szinuszgörbe, vagy akár egy részeges kígyó képe is felmerülhet, olyan brutális kilengések mentén alakult a nyugati benchmark olajterméknek, a Brentnek az árfolyama. A pénteki zuhanással fontos szintet tört le az árfolyam, ráadásul jelenleg is kulcsszinten áll a jegyzés, ami akár az utolsó nagyobb mentsvár is lehet egy markáns beszakadás előtt. Több kérdés is felmerül: melyik szintekre kell odafigyelni az olajárnál? Egyáltalán, miért esik most az árfolyam? Mi mozgathatja a következő hónapokban a Brentet? Ezekre a kérdésekre keressük a választ elemzésünkben.