Már most rekordot döntött a céges napelemek növekedése

Major András 2024. augusztus 24. 14:10

Mérsékelt ütemben, de júliusban is folytatódott a magyarországi naperőmű-kapacitás növekedése. 2024 eddig eltelt részében a háztartási méretű és a nagy naperőművekből is kevesebb épült, mint tavaly, viszont a saját célra termelő napelemes rendszereknek más most rekordévük van.