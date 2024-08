Szoros lesz a holnapi döntés, de az MNB inkább az óvatos megközelítést választhatja

Szinten tarthatja a kamatokat a Magyar Nemzeti Bank a holnapi ülésén: noha a gyenge gazdaság további kamatcsökkentést indokolna, a volatilis forintárfolyam és a júliusban megugró infláció óvatosságra intheti a jegybankot – ez derül ki a Portfolio által megkérdezett elemzők válaszából. Az év hátralevő részében folytatódik a kamatcsökkentés az elemzők szerint, de ennek mértéke elsősorban attól függ, hogy a külső környezet hogyan alakul.

Legutóbbi ülésén az MNB folytatta a kamatvágásokat, holott júniusban még úgy tűnt, átmenetileg szünetelni fog a kamatcsökkentés. Júniusról júliusra javult a külső környezet, és a forint stabil maradt, ezt pedig kihasználta a központi bank arra, hogy folytassa a kamatok csökkentését, az irányadó ráta 6,75%-ra csökkent múlt hónapban.

Júliusról augusztusra viszont inkább romlott a környezet. A júliusi inflációs adat meghaladta a várakozásokat, miközben a forint jelentős kilengéseket mutatott. A megemelkedő infláció és a volatilis forint miatt az elemzők többsége úgy véli, hogy holnap szüneteltetni fogja a kamatvágásokat az MNB annak ellenére, hogy a Fed várható lazítása növeli az MNB mozgásterét, és a gyenge reálgazdaság is indokolja a kamatcsökkentéseket.

A többség szerint szünetelteti a kamatvágásokat az MNB

„A júliusi inflációs elég kellemetlen meglepetést okozott. A maginfláció gyorsulása azt mutatja, hogy az inflációs kép nem teljesen megnyugtató, a mögöttes inflációs nyomás továbbra is jelen van” – figyelmeztet Nyeste Orsolya (Erste). Emlékeztet, hogy a második félévre szóló inflációs előrejelzésében a jegybank csak decemberre számított 4 százalék feletti inflációra, miközben ezt már a júliusi tényadat felülírta.

Mivel pedig adatvezérelt üzemmódban működik a magyar jegybank is, ha más nem, a 4 százalék fölé emelkedő júliusi adat indokolja a mostani szünetet

– írja az elemző, aki hozzáteszi: az augusztus volatilisen alakult a hazai piacon. Mivel a jegybanknak továbbra is fontos a piaci – azaz az árfolyam – stabilitás fenntartása, és a várakozások kontroll alatt tartása, az óvatosság innen nézve is indokoltnak tűnik.

Megjegyzi, hogy a Fed és az EKB várt kamatcsökkentései kétségkívül növelik az MNB mozgásterét is, ennek megfelelően még két darab, egyenként 25 bázispontos kamatcsökkentést vár az Erste az év hátralévő részében.

Regős Gábor (Gránit Alapkezelő) szerint az elmúlt hónapban 3 olyan dolog is történt, ami a mostani kamatcsökkentés ellen szól. Egyrészt a júliusi infláció a jegybanki célsáv fölött volt. Emellett szerinte félő, hogy egy váratlan vágás túlzottan gyenge árfolyamot eredményezne, amit pedig az MNB el szeretne kerülni – a jegybank ugyanis egyfajta árfolyamvezérelt üzemmódba lépett Regős szerint, ami egyébként egy kis, nyitott gazdaságban egybevág az inflációs célkövetés politikájával. „A harmadik tényező, ami a csökkentés ellen szól, az az elmúlt időszakban kialakult piaci turbulencia – ideértve a japán jegybank kamatemelésének hatását és a felerősödő amerikai recessziós félelmeket. Ez a hazai jegybankot óvatosságra intheti” – írja válaszában.

Az amerikai recessziós félelmek ugyanakkor segítik a későbbi lazításokat, így várhatóan szeptemberi ülésén az MNB ismét lazíthat (ekkor a Fed mellett vélhetően az EKB is csökkenti irányadó rátáját) a beérkező inflációs adatok és forintárfolyam függvényében.

Regős szerint amennyiben a Fed és az EKB is végrehajt még 2-2 vágást az idén, akkor erre az MNB-nek is jó esélye van.

„Amennyiben hazánk kockázati megítélése vagy az infláció kedvezőtlenül alakul, akkor nem kizárt, hogy csak 1 kamatcsökkentés lesz, míg ha a Fed és az EKB 2-nél több vágást hajt végre (vagy 25 bázispontnál nagyobbat) és a kockázati megítélés is kedvezően alakul, akkor nem zárható ki a 3 vágás sem, bár ez a mostani árfolyamszint mellett egyelőre távolinak tűnik” – írja Regős.

Az Erste és a Gránit Alapkezelő mellett az ING és a Kopint-Tárki is arra számít, hogy ezen a héten nem lesz kamatcsökkentés, jövő év végén pedig 5,25% lesz a ráta. Az említett négy intézet közül három 6,25%-ot vár 2024 végére, egyedül Palócz Éva (Kopint-Tárki) vár 5,75%-ot idén év végére. A jelenlegi tartást Palócz a magas júliusi inflációval indokolja.

Az infláció óvatosságra készteti a jegybankot

Szőnyi Dávid (ING Bank) is a júliusi inflációs adat okozta meglepetéssel és az országkockázati megítélés enyhe romlásával indokolja, hogy miért vár tartást holnap. „A maginfláció közelmúltbeli gyorsulása és az egyéb inflációs alapmutatók (ritkán változó árú termékek inflációja, évesített maginfláció negyedév/negyedéves alapon) romlása elégségesek lehetnek ahhoz, hogy a kamatok ezúttal változatlanok maradjanak” – írja. Elmondása szerint a gazdasági aktivitás gyengélkedése tompíthatja a belföldi keresleti oldaláról felmerülő inflációs nyomást, ezzel szemben áll azonban az erőteljes bérkiáramlás és a kormányzati adóemelések lehetséges inflációemelő hatása, elsősorban a szolgáltatások árain keresztül.

Az elmúlt hetekben a piac egyre inkább elkezdte csökkenteni a szeptemberi 50 bázispontos kamatvágási várakozást a Fedtől, ami rövid távon korlátozhatja az MNB mozgásterét, ahhoz képest, mint amit a Fed extrém árazásának csúcspontján láthattunk – írja. Szőnyi szerint a 400-hoz közeli euró-forint árfolyam mellett a további lazítás nem-lineáris devizapiaci reakciót is kiválthat. „Habár a fejlett piaci hozamcsökkenés következtében a régiós hozamszintek is csökkentek, a magyar és lengyel hozamfelár közötti különbség végső soron némiképp emelkedett” – írja az elemző, aki szerint szoros döntéssel az MNB végül szinten tartja a kamatokat holnap.

„A Monetáris Tanács döntését elég nagy bizonytalanság övezi. Mi annak adunk valamivel nagyobb esélyt, hogy ebben a hónapban nem változik az irányadó kamat, de egyáltalán nem lepődnénk meg, ha sor kerülne egy újabb 25 bázispontos csökkentésre” – írja Trippon Mariann, a CIB közgazdásza válaszában.

A júliusi ülést követően elhangzott fő üzenetek szerint az MNB továbbra is adat-vezérelt üzemmódban marad, miközben olyan kamatpályában gondolkodik ami egyszerre biztosítja a pénzügyi stabilitást és az inflációs cél fenntartható módon való elérését

A következő hónapokban a kamatszint tartása vagy kismértékű csökkentése lesz napirenden, a piac által év végéig várt 1-2 darab kamatcsökkentés reálisnak tűnik

– írja Trippon.

A pénzügyi stabilitási helyzet nem romlott drasztikusan az előző ülés óta. A forint árfolyama kissé gyengébb, mint a júliusi ülés időpontjában, de az augusztus eleji veszteségek egy részét ledolgozta devizánk.

Trippon szerint a nyugati jegybankokkal kapcsolatos kamatvárakozás kissé túlzó, a piacokon volatilitás várható emiatt, ami kihathat a hazai eszközökre is. Eközben itthon a növekedési kilátások tovább romlottak az elmúlt hetekben, a júliusi infláció pedig kicsivel meghaladta a várakozásokat. „A következő hónapokban a maginfláció várhatóan hónapról-hónapra tovább emelkedik, majd 5% környékén állapodik meg, vagyis a dezinflációs trend átmeneti visszafordulása egyértelműen korlátozza, hogy mekkora további lazítást tud végrehajtani a jegybank” – írta válaszában.

„Mindent egybevetve a fentiek alapján akár folytathatná is a kamatszint lefaragását az MNB. Ha azonban elfogadjuk, hogy a jegybank idén már csak 1-2 vágást tervez, felmerül a kérdés, hogy el akarják-e már most lőni a puskaport, vagy inkább biztosra menve megvárják a nagy jegybankok szeptemberi ülését, amikorra várhatóan a kamatcsökkentések mértékét övező bizonytalanság is enyhül” – írja. Kommunikációs szempontból szerinte könnyebben menedzselhető a negyedévente történő vágás, valamint egy esetleges jövő heti vágás annak a kockázatát is magában hordozza, hogy a piaci kamatvárakozások újra elszaladnak, és a piac túlzottan agresszív lazítást kezd árazni, ami pedig a forint árfolyamára hatna negatívan.

A gyenge gazdaság és a külső környezet a kamatcsökkentés folytatása mellett szól

Az elmúlt egy hónapban sok minden történt, ami befolyásolja az MNB helyzetét

– hívja fel a figyelmet Árokszállási Zoltán, az MBH Bank elemzője. Szerinte egyrészt a kamatcsökkentési várakozások felerősödtek a tengerentúlon, másrészt a júliusi hazai inflációs adat kellemetlen meglepetést hozott. „A piaci kamatvárakozások ugyanakkor itthon is lejjebb ereszkedtek összességében az egy hónappal ezelőttihez képest, tehát a piaci szereplők számára egy újabb kamatvágás nem jelentene igazán nagy meglepetést.”

Ugyanakkor az látszik, hogy sajnos nem csak a magyar, de a tengerentúli és kínai gazdasági növekedési kilátások is romlanak. „Összességében tehát a vártnál rosszabb júliusi inflációs adat mellett a piaci kamatvárakozások és a romló gazdasági növekedési kilátások a kamatcsökkentés felé billenthetik a mérleg nyelvét” – írta válaszában ez elemző. Árokszállási azt várja, hogy az év végéig már nem csökken az alapkamat, ám ehhez lefelé mutató kockázatokat társít.

Kamatcsökkentést vár Koncz Péter (Századvég) is. Szerinte a következő negyedévek kilátásai is bizonytalanabbá váltak az elmúlt hetek eseményeit követően. „Az év végi előrejelzésünk az alapkamatra most már kicsit túl szigorúnak tűnik, lefelé mutató kockázatokat érzékelünk ebben” – teszi hozzá. A Századvég 5%-os alapkamatot vár az év végére.

Koncz szerint a Monetáris Tanácsnak keddi kamatdöntése során két szempontot kell mérlegelnie: a vártnál visszafogottabb GDP bővülést és a nemzetközi recessziós veszélyeket a monetáris lazítás folytatása mellett szólnak, a vártnál magasabb júliusi inflációs számok viszont óvatosságra intenek.

„A kamatcsökkentés mellett szól, hogy az infláció kismértékben tovább fog növekedni az év második felében, így még most lenne alkalma a jegybanknak folytatni a gazdasági növekedés szempontjából kulcsfontosságú monetáris lazítást” – indokolja az elemző a konszenzustól eltérő előrejelzést. Szerinte az amerikai recessziós veszélyek miatt idén még több kamatcsökkentés várható a Fedtől, ami szintén pozitívan befolyásolhatja a hazai döntéshozókat a kamatcsökkentés folytatásában. „A forint piacán látható hó eleji turbulenciák után valamelyest erősödni tudott a hazai fizetőeszköz, ami szintén támogathatja a 25 bázispontos lazítás folytatását” – teszi hozzá.

Jövőre is jelentős kamatvágásokat hajthat végre az MNB

Becsey Zsolt (Unicredit), Jobbágy Sándor (Concorde) és Varga Zoltán (Equilor) 2025 végére a konszenzushoz képest jóval alacsonyabb kamatot várnak.

Becsey 2025 végére 4,5%-os alapkamatot vár. Ami a keddi döntést illeti, szerinte a Tanács valószínűleg a biztonságosabb opciót fogja választani és a tartásra szavaz. Több tényező is indokolja az óvatosságot szerinte: a vártnál magasabb infláció mellett ilyen a júliusban bejelentett költségvetési kiigazítás, amelynek nyomán emelkedett az inflációra vonatkozó várakozása az intézménynek is, lásd Matolcsy György válaszát a tranzakciós illeték emelése kapcsán. „A júliusi inflációs adatközlésben az erős átárazást mutató termékek között több árfolyam érzékeny tétel is kitűnt, ami indokolja azt, hogy az MNB továbbra is kiemelten figyelje a forint árfolyamát. Ennek okán a döntést továbbra is inkább a külső események fogják meghatározni (nem is reagált erőset a forint a meglepő inflációs adatra)” – írja.

Emlékeztet, hogy a magyar fizetőeszköz az elmúlt egy hónapban alulteljesítő volt a régiós devizákhoz képest, nem tudta kihasználni a dollár gyengülését, ami szintén az óvatosabb jegybanki hozzáállás szükségességét erősíti.

Egyébként a vágás mellett is szólhatnak érvek Becsey szerint: ilyen elsősorban a gyenge GDP-növekedés miatti alacsonyabb inflációs nyomás, de a határidős kamatok is megengedőek lennének egy 25 bázispontos vágásra. „Ezzel együtt is úgy gondoljuk, hogy jelenleg több érv szól az augusztusi tartás mellett, de az év hátralévő részében még legalább 1 vágásra lesz lehetősége a Tanácsnak” – válaszolta.

Varga Zoltán szerint is a jegybank által kiemelten figyelt tényezők többsége most óvatosságot indokol, megemlítve az infláció emelkedését és az országkockázati megítélés enyhe romlását.

„A második negyedéves GDP alakulása csalódást keltett, és az egész évre szóló kilátások is romlottak, mely önmagában enyhébb monetáris politikát indokolhatna, ugyanakkor az inflációra nézve felfelé mutató kockázatot jelent – többek között – a tranzakciós illeték emelése, illetve a devizakonverziós illeték bevezetése” – mondta Varga. Szerinte összességében most célszerűnek látszik megvárni a szeptemberi 18-i Fed-kamatdöntést, és annak függvényében szeptember 24-én folytatni a hazai kamatvágási ciklust. Az Equilor szerint 2025-re 4% lehet az alapkamat.

