Visszaléphet Donald Trump a szeptemberi vitától

Kétséges Donald Trump részvétele a szeptemberi 10-i elnökjelölti vitán, miután a republikánus jelölt a Truth közösségi oldalon közzétett bejegyzésében kritizálta az ABC csatornát, amely a vita megrendezését vállalta - számolt be a Guardian

Trump megkérdőjelezte a csatorna tisztességességét, utalva az ABC This Week című műsorában korábban sugárzott interjúra. A volt elnök rágalmazási pert is említett, amelyet a This Week műsorvezetője, George Stephanopoulos és az ABC ellen indított.

Nem ez az első alkalom, hogy Trump bizonytalanságot mutat a vitán való részvételével kapcsolatban.

Miért kellene részt vennem egy vitán? Vezetek a közvélemény-kutatásokban. És, mindenki ismeri őt, mindenki ismer engem

- mondta korábban Trump.

Eközben Harris kampánya ragaszkodik ahhoz, hogy a vitán a mikrofonok folyamatosan legyenek bekapcsolva.

Elmondtuk az ABC-nek és más csatornáknak, amelyek egy esetleges októberi vitának szeretnének otthont adni, hogy szerintünk mindkét jelölt mikrofonjainak a teljes vita alatt végig bekapcsolva kéne lennie

- mondta Brian Fallon, Harris kampányának kommunikációs főtanácsadója.

Trump kampánya ezzel szemben a mikrofonok kikapcsolását szorgalmazza a szóváltások között.

Jason Miller, Trump egyik vezető tanácsadója kijelentette:

Pontosan ugyanazokkal a feltételekkel fogadtuk el az ABC-vitát, mint a CNN-vitát. Harris tábora, miután már elfogadta a CNN szabályait, ültetett vitát kért, jegyzetekkel és nyitóbeszédekkel. Mi azt mondtuk, hogy nem változtatunk az elfogadott szabályokon

- mondta Jason Miller, Trump egyik vezető tanácsadója.

A vita körüli bizonytalanság már csak azért is fontos, mivel Trumpék igyekeznek tompítani Harris lendületét, aki a demokrata jelöltté válása óta jelentős előrelépést ért el mind a közvélemény-kutatások, mind pedig az adománygyűjtés terén.

Címlapkép forrása: Ian Maule/Getty Images