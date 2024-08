A MÁV katasztrofális hétfője után lassan helyreáll a forgalom: erre számítsanak ma a Keleti pályaudvaron

A magyar vasúttársaságot az elmúlt pár napban hibák és balesetek sorozata sújtotta, ezért hétfőn olyan is előfordult, hogy mindhárom budapesti fejpályaudvaron is jelentős késésekre, kimaradásokra lehetett számítani. A tegnapi események után lassan helyreáll a rend a vonalakon – számolt be a Mávinform.