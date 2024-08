Özönvíz Magyarországon: volt, ahol egyhavi csapadék esett le délelőtt

Kedden az ország nyugati részét jelentős esők áztatták, volt olyan hely, ahol egy egész havi csapadék leesett.

Az esőzés főleg a Dunántúl nyugati részét érintette, itt a kialakult viharcellák következtében, jelentős felhőszakadások is kialakultak. Somogy, Zala, Vas és Veszprém vármegye egyes részein 20-30 milliméter eső is leesett rövid idő alatt, Az Időkép mérőberendezései pedig a Zalaegerszegi járásban található

Alsónemesapátiban egyenesen 55 milliméternyi csapadékot mértek rövid idő alatt. Ez a mennyiség egyben azt jelentette, hogy közel egy havi eső esett le a kistelepülésre.

Ezeken a területeken a hőség is enyhült valamelyest, az ország keleti térségeivel ellentétben itt nem csúszott a hőmérő higanyszála kora délutánra sem 26-27 fok fölé. Keleten és az ország középső részén továbbra is 32-35 fokot lehet mérni. A Balatonra érkező viharról webkamerás felvétel is készült:

Az előrejelzés szerint az ország többi részén sem marad el a csapadék, 16 órától Magyarország középső és a keleti részei is kapni fognak az esőből. Rövid idő alatt nagy mennyiségű lehulló csapadék is előfordulhat, ezért könnyen kialakulhatnak villámárvizek is. Az aszályos területeken valamennyit enyhíthet a helyzeten az érkező csapadék.

