Kimondták a meteorológusok: ez kell ahhoz, hogy fordulat következzen be a magyarországi időjárásban

A HungaroMet időjárás-jelentése szerint az időjárási frontok pályája Európában egészen északra tolódott, míg ahhoz, hogy nálunk, a Kárpát-medencében is gyökeres fordulat következzen be, a légköri frontoknak jóval délebbi pályát kellene felvenniük.

A HungaroMet jelentése szerint Európa déli, délkeleti felén szinte mindenütt 30 fok fölé (nem egy helyen 35 fok fölé) melegszik fel a levegő délutánra, de a Benelux-államokban, valamint a Germán-Lengyel-alföldön is sokfelé nyárais az idő 25 fokot meghaladó maximum-hőmérséklettel. Hozzátették: még Londonban is 26,2 fokot regisztráltak kedden.

A meteorológiai szolgálat magyarázatként hozzáfűzte: az időjárási frontok pályája egészen északra tolódott,

ezek a frontok csupán a Brit-szigetek északi, északnyugati felét, valamint Skandináviát keresztezik - igaz, arrafelé kifejezetten változékony, szeles az idő, és a hőmérséklet már egyre több helyen az őszt idézi.

Érdemi változás egyelőre nem látszik Európa légkörzésében - márpedig ahhoz, hogy nálunk, a Kárpát-medencében is gyökeres fordulat következzen be, a kontinens időjárásának is jelentős átalakuláson kellene átesnie, azaz a légköri frontoknak jóval délebbi pályát kellene felvenniük

- fogalmaztak.

A meteorológiai szolgálat korábbi jelentése szerint jelenleg hazánk kétharmadán tapasztalható súlyos vagy nagyfokú aszály, a nyári kapás növényeink terméskilátásain már egy kiadós eső sem segítene. Időjárás-előrejelzésük alapján meleg, száraz idő folytatódik a nyár utolsó hetében, számottevő csapadék nem várható. Ma délután, este elsősorban nyugaton, délnyugaton alakulhatnak ki záporok, zivatarok.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images