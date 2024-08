Kamala Harris terve sokkolja a milliárdosokat, teljesen kifogatná őket a vagyonukból

Kamala Harris egy átfogó adóreform-tervet mutatott be elnökválasztási kampányában, azt ígérve, hogy egy évtized alatt közel 5000 milliárd dollárral növeli az amerikai költségvetés adóbevételeit. Fajsúlyos lépéseket lengetett be a jelenlegi alelnök, például a társasági adókulcs emelését, a szupergazdagok terheinek növelését, valamint adójóváírások bevezetését a lakhatási költségek és bérleti díjak csökkentésére. Sok elemet még Joe Biden adócsomagjaiból vett át, amelyek hamar elbuktak a Kongresszusban, de arra jók lehetnek, hogy Donald Trumptól átvegye a kezdeményezést a kampányban, valamint kihasználja az egyre erősödő társadalmi feszültségeket, és megszólítsa a középosztálybeli szavazókat.

Kamala Harris amerikai alelnök és demokrata párti jelölt a kampányban egy sok szempontból rizikós adóreform-tervezettel kapcsolta új fokozatba kampányát múlt héten. Az Egyesült Államokban jellemzően minden adóemelés népszerűtlen, de az elnökválasztás előtt rendre hangzatos tervekkel állnak elő a jelöltek, amellyel aztán tematizálhatják a kampányt, reagálásra kényszerítve ellenfeleiket.

Ráadásul sok jel mutat arra, hogy ez hatékony népszerűségszerzési eszköz: Larry Bartels és Christopher Achen, a Princeton Egyetem kutatóinak 2013-as tanulmánya 1952 és 2008 között elemezte az elnökválasztásokat. Azt találták, hogy az adóemelést javasló jelöltek nemhogy nem buktak szavazatokat, hanem több olyan induló is szavazatokat szerzett – például John F. Kennedy 1960-ban és Bill Clinton 1992-ben –, akik a közterhek növelését javasolták, hogy a társadalmi egyenlőtlenségek okozta feszültségeket kihasználva a középosztályt szólítsák meg.

Harris mégis komoly kockázatot vállalt, mert alelnökként a Biden-adminisztráció több adóemelésében is részt vett, másrészt

közel 5000 ezer milliárd dolláros közteheremelést javasol, amit hiába fokozatosan, csak egy évtized alatt hajtanának be, mellbevágóan nagy összeg.

Az 5000 milliárd dolláros nagyjából az Egyesült Államok 2023-as bruttó nemzeti össztermékének 2 százalékát jelentené. Ugyanakkor égető szükség is lenne rá, mert az amerikai költségvetés GDP-arányos hiánya évek óta 6 százalék körül mozog, ami miatt a közgazdászok, valamint a hitelminősítők konszolidációs lépéseket sürgetnek.

Amiben a demokrata jelölt bízhat, hogy a merész terv számos elemet átvett Joe Biden elnök korábbi 2016-os adójavaslataiból, valamint jól keretezhető azzal, hogy míg a leggazdagabb amerikaiakat és a nagyvállalatokat bünteti, addig jóváírásokat ígért azoknak, akik alacsony keresetűek.

Harris így arról beszélt a javaslat múlt pénteki bemutatásakor, hogy adóterve számos kulcsfontosságú javaslatot tartalmaz, amelyek célja a jövedelmi egyenlőtlenség kezelése.

Ezeket főként a következő lépésekkel érné el:

Nagyvállalati adóterhek emelése: a magyar társasági adókulcsnak megfeleltethető tétel nominális szintjét 21%-ról 28%-ra húzná fel, amely az amerikai pénzügyminisztérium becslése szerint 1300 milliárd dollár bevételt hozhat a következő 10 évben. Ez az emelés az Egyesült Államok vállalati adókulcsát magasabbá tenné az EU 21%-os átlagánál és Kína 25%-os kulcsánál, cserébe adólevonásokat nyerhetnének a zöldbefektetéseket végrehajtó és új munkahelyeket létrehozó cégek. Ez a teher viszont még mindig alacsonyabb, mint az a 35 százalékos tétel, amelyet Donald Trump az elnöksége alatt 15 százalékra mérsékelt. Részvény-visszavásárlási adó: A terv 1%-ról 4%-ra növelné a vállalati részvény-visszavásárlások adóját, amely jelentős bevételt generálhatna. Ezt az adót először 2022-ben hagyták jóvá az Inflációcsökkentési Törvény részeként. Minimumadó a nagyvállalatok számára: Harris támogatja a nagyvállalatok minimális adójának 15%-ról 21%-ra történő emelését. Ez a javaslat célja, hogy korlátozza a cégek azon képességét, hogy levonások és adójóváírások révén akár nullára csökkentsék adókötelezettségüket. A lépés része a globális minimumadó tervének, amelyhez az Egyesült Államok úgy sem csatlakozott még, hogy Joe Biden elnök kezdeményezte a bevezetését. Harris viszont azt várja, hogy a minimumadós rendszer bevezetésével az adóelkerülési gyakorlatokat és az offshore-ozást is visszafoghatja. Harris javasolja egy szén-dioxid-adó kivetését is, amely további terhet róna ki azokra a vállalatokra, amelyek nem fektetnek be a zöldátállásba, arányosan azzal, hogy mennyi üvegházhatású gázt bocsátanak ki. Emellett tervezi egy 100%-os illeték kivetését azon gyógyszeripari vállalatok nyereségére, amelyek magasabb áron értékesítik gyógyszereiket, mint azok átlagköltsége hasonló jövedelmű nemzetekben. A javaslat célja, hogy elrettentse a túlárazástól a cégeket, és potenciálisan bevételi forrást hozzon létre az egészségügyi, függőségi kezelések költségeire, valamint a kapcsolódó kormányzati kezdeményezésekhez.

Reszkethetnek a gazdagok

A gazdagok megadóztatása már-már demagóg módon újra és újra hangsúlyosan szerepel a szövegben. Így ennek jegyében az elnökjelölt terve megtiltaná a vállalatok számára, hogy levonják azon alkalmazottak juttatásait, akik több mint 1 millió dollárt keresnek évente. Lényegében így főként a cégvezetőket venné célba, akikkel szemben sokszor kritikus az amerikai közvélemény.

Harris terve számos intézkedést tartalmaz a magas jövedelmű amerikaiak adójának emelésére ezen túl is: a legmagasabb jövedelemadó-kulcsot 39,6%-ban állapítja meg, a jelenlegi 37 százalék helyett. Emellett a két párhuzamos Medicare különadó kulcsot 3,8%-ról 5%-ra emeli azok számára, akik évi 400 000 dollárnál többet keresnek, így a legmagasabb marginális kulcs akár 44,6% is lehet.

Régen tervezi a Biden-adminisztráció, de eddig mindig el is bukott a tervvel, hogy a befektetési jövedelmekre, köztük a nem realizált hozamnyereségre is nagyobb terhet vessen ki. Harris elképzelése szerint azoknál, akiknek vagyona 100 millió dollár felett van, és évente több mint 1 millió dollárt keresnek, a tőkejövedelmeket ugyanazon kulcs szerint adóztatnák, mint a rendes jövedelmet, a tőkenyereségre vonatkozó alacsonyabb sáv helyett – ami jelenleg csak 25 százalék.

Így 44,6 százalékot kellene fizetni ezen tételek után.

A javaslat célja, hogy megszüntesse az adókódexben meglévő hatalmas kiskaput, amely lehetővé teszi a gazdag egyének számára, hogy alacsonyabb tényleges adókulcsokat fizessenek befektetési jövedelmük után azáltal, hogy a nem realizált tőkejövedelmek után nem kell adózni – sokszor lényegében megforgatva az osztaléknyereségeiket a saját cégeikben, vagy rövid távú tőzsdei műveletekkel mosták adómentesre a bevételeiket.

Beígérte a tőzsdei eszközök nyereségének megadóztatását az eredeti tulajdonos halálakor, több mentességgel, például amikor a túlélő házastárs örökli az eszközöket.

Ez a javaslat megszüntetné a jelenlegi gyakorlatot, amely lehetővé teszi az örökösök számára, hogy elkerüljék az örökölt eszközök értéknövekedésének megadóztatását.

Szintén örökösödési adóhoz kapcsolódó terv, hogy a nagy értékű ajándékozásnál sokkal alacsonyabban húzná meg a mentességi küszöböt: vagyis a drága ingatlanok, vagyontárgyak esetében nem érné meg a halálozás előtt átadni azokat az örökösöknek.

A legizgalmasabb – amerikai szakértők szerint egyenesen a legpopulistább terv –, hogy Harris bevezetné a milliárdosok minimumadóját. Így akik több mint 100 millió dollár vagyonnal rendelkeznek, legalább 25%-os adót kellene fizetniük jövedelmük és nem realizált tőkenyereségük együttesen számított összegére. Ez a javaslat kifejezetten a rendkívül gazdag amerikaiakat célozza, akik korábban kihasználták az ilyen adó hiányát, hogy alacsonyabb tényleges adókulcsot érjenek el, mint sok alacsonyabb jövedelmű adófizető.

Meglepő módon, a leggazdagabbak megadóztatását olyan szereplők is támogatják, mint Jeff Bezos Amazon-alapító, aki az egyik legvagyonosabb ember a világon.

A szegényeknek inkább adna

Kamala Harris terve számos adójóváírást tartalmaz, amelyek célja a lakhatási válság kezelése:

Úgy kezelné az amerikai lakhatási válságot, hogy új adójóváírást javasol a lakásépítők számára, ha megfizethető árú „kezdő lakások” építését vállalják, elősegítve a fiatalok elsőingatlan-vásárlását.

Emellett szintén az alacsonyabb keresetűek és a középosztály megszólítását célozhatja az az elem a javaslatból, hogy ezt az adókedvezményt kiterjesztené azokra az ingatlanfejlesztőkre is, akik megfizethető bérlakásokat építenek, hogy lassítsák a bérleti díjak emelkedését. Emellett Harris korábban javasol egy „bérletidíj-segély törvényt” is, amely adójóváírást biztosítana azoknak az évi 100 000 dollárnál kevesebbet kereső egyéneknek, akik jövedelmük több mint 30%-át bérleti díjra és rezsire fordítják.

A Demokrata Párt jelöljének tervezete tartalmazza a Covid-19 világjárvány alatt bevezetett 3 600 dolláros gyermekadó-kedvezmény visszaállítását, valamint egy új, 6 000 dolláros adójóváírás létrehozását az egy év alatti csecsemőket nevelők számára. Ezeket a jóváírásokat a közepes és alacsony jövedelmű családoknak kínálnák, azzal a reménnyel, hogy akár több millió gyereket emelhetnének ki a szegénységből.

Az adócsomag része a munkajövedelem-adójóváírási rendszer kibővítése, amely a kisvállalkozásból élő adófizetők és gyermektelen párok számára nyújtana akár 1500 dolláros kedvezményt a 150 ezer dolláros éves jövedelmi szint alatt.

Nem világosak a gazdasági hatások, de kampányra jó lesz

Harris adótervének jelentős hatásai lehetnek a gazdaságra, de nem lehet egyelőre plusz-mínusz mérleget vonni belőlük. Az Americans for Tax Reform szervezet szakértői pozitív oldalról azt emelik, hogy a terv jelentős bevételt generálhat, amelyet különféle kormányzati programok finanszírozására és a hiány csökkentésére lehetne felhasználni. Emellett a terv, amely az adók növelésére összpontosít a magas jövedelmű egyének és nagyvállalatok esetében, hozzájárulhat a jövedelmi egyenlőtlenségek kezeléséhez.

Azonban lehetséges hátrányoktól is tartanak: a kritikusok azzal érvelnek, hogy a vállalatok és a magas jövedelmű egyének adójának emelése megfékezheti a gazdasági növekedést és elriaszthatja a befektetéseket. Emellett a terv azon javaslata, hogy megadóztassa a nem realizált tőkenyereségeket, megfelelőségi problémákat okozhat és értékelési vitákat gerjeszthet, ami túlterhelheti az amerikai adóhatóságot.

Továbbá a terv része, hogy a vállalati adókulcsot 28%-ra emeljék, kevésbé versenyképessé tenné az Egyesült Államokat más országokhoz képest, beleértve Kínát és az Európai Uniót is. Ez elriaszthatja a külföldi befektetéseket és megnehezítheti az amerikai vállalatok számára a globális versenyt.

Kamala Harris adóreform-terve egy átfogó és messzemenő javaslat, amely célja közel 5 billió dolláros adóemelés egy évtized alatt. A terv számos kulcsfontosságú javaslatot tartalmaz, mint például a vállalati adókulcs emelése, a magas jövedelmű egyének adójának növelése és adójóváírások biztosítása a lakhatás és bérlés terén. Míg a terv jelentős bevételt generálhat és hozzájárulhat a jövedelmi egyenlőtlenség kezeléséhez, potenciális hátrányai is vannak, mint például a gazdasági növekedés megfékezése és az Egyesült Államok globális esetleges versenyképességének visszaesése.

Azt viszont fontos megjegyezni, hogy a kampányban a szórólapok és a tévés nyilatkozatok mindent elbírnak: egyáltalán nem biztos, hogy megválasztása esetén a teljes adócsomagot törvénybe foglalnák. Ahogy jeleztük, sok elem már Joe Biden 2020-as elnökválasztási kampányában is szerepelt, de azóta sem lett belőle semmi, mivel a Szenátusról és a Kongresszusról lepattantak a javaslatok. Kamala Harrisnek még akkor is hosszú harcokra kellene készülnie, ha megnyeri a novemberi elnökválasztást, főként úgy, hogy a Demokrata Párt konzervatívabb szárnya is ellenezni szokta a magánvagyon megadóztatását.

Ahogy az elnökválasztási kampány folytatódik, Harris adóterve valószínűleg jelentős figyelmet kap majd, folyamatos vitákat generál, és vélhetően a populistább javaslataival éppen az a célja, hogy Donald Trumpot rákényszerítse arra, hogy elítélje a gazdagokat a magasabb adókat, elidegenítve magától az amerikai középosztályt.

Címlapkép: Kamala Harris amerikai alelnök a Demokraták Nemzeti Kongresszusán (DNC) az Egyesült Államokban, az Illinois állambeli Chicagóban található United Centerben 2024. augusztus 22-én, csütörtökön. A fotó forrása: Al Drago/Bloomberg via Getty Images