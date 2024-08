Friss kutatás: olyan károkat is okozhat a koronavírus, amelyekre eddig nem is gondoltak volna

A koronavírus tünetei közül az eddigi legismertebbek közé az tartozott, hogy elveszíti a szaglását és az ízlelését. A The Washington Post beszámolt a Lancet eClinicalMedicine folyóiratban megjelent tanulmányról, amely szerint a hallásvesztés veszélye is jelentősen megnövekszik a fertőzés miatt.

A világjárvány kirobbanása óta ezrével születnek a kutatások és tanulmányok világszerte, amelyek azt vizsgálják, hogy a covidnak milyen hatásai lehetnek hosszútávon. Eddig már számos munkában bizonyították a kutatóorvosok, hogy növelheti a szív- és érrendszeri problémákat, a cukorbetegséget, valamint számos más hatása is lehet.

Az új kutatásban viszont arra hívták fel a figyelmet, hogy a fiatal felnőttek esetében a halláskárosodás veszélye is megnövekszik.

Hye Jun Kim, a Szöuli Nemzeti Egyetem orvosbiológiai tudományok doktorjelöltje és a tanulmány egyik szerzője szerint a covid-19 független kockázati tényezője lehet a halláskárosodásnak és a hirtelen szenzorineurális halláscsökkenésnek a fiatal felnőttek körében. Egy másik szerző arról számolt be, hogy a fiatal felnőttek körében megnövekedtek a hallással kapcsolatos panaszok, ezért indokolt a téma kutatása. Korábban is születtek már a témában kutatások, ám azok többnyire az idősebb korosztályra koncentráltak, illetve kisebb elemszámmal készültek. A kapott eredmények is ellentmondásosnak bizonyultak.

A tanulmány most a 20 és 39 év közötti dél-koreaiakat vizsgálta a kórházi adatok alapján, mintegy 6,7 millió fős mintában, különös tekintettel a hallásproblémákra. Az időtartama 2020 és 2022 között volt. Az eredmények szerint a halláskárosodás kockázata 3,44-szer magasabb volt azoknál, akik átestek a koronavírus fertőzésen. A hirtelen siketség esetében ez a szám még magasabb, 3,52-szeres. Meglepő felfedezéseket is tettek a szerzők, így például, hogy a halláskárosodással összefüggésbe hozható egyéb tényezők, például az életkor, a nem, a jövedelem, az anyagcsere-profilok és az életmódbeli viselkedés statisztikai kiigazításával is a kockázat nagysága sokkal nagyobb volt, mint amire számítottak. Egy másik váratlan eredmény az volt, hogy a halláskárosodás kockázata olyan populációkban is megemelkedett, amelyekről a kutatók azt várták, hogy védettebbek, például a fiatalabb felnőtteknél, akiknek nem voltak társbetegségeik és nem dohányoztak.

Az oltások teljeskörű beadása sem csökkentette a kockázatokat a fertőzést követően.

Azt nem vizsgálták, hogy a halláskárosodás mennyi ideig tarthat, de egyes beszámolók szerint akár hónapokat is igénybe vehet a felépülés.

A kutatás megjegyezte, hogy a módszernek voltak korlátai is, így például könnyen előfordulhat, hogy akik elmennek az orvoshoz a covid tüneteivel, azok nagyobb eséllyel ellenőrzik a hallásukat is. Az is gond, hogy csak az igazolt eseteket tudták megnézni, a nem igazolt vagy a tünetmentes fertőzöttekét nem. A koronavírus mindazonáltal igazoltan sokáig megtalálható a fülben, egyes esetekben akár 21 nappal a fertőzés igazolt kimutatása után is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images