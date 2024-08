Átfertőződött a kínai gazdaság, és az üszkösödés egyre csak terjed

Kína gazdasága egyre áthatóbb válságtól szenved, a gyengülő munkaerőpiac és a lassuló gazdasági növekedés egyre nagyobb aggodalmat kelt a pekingi vezetésben – írja a piaci konszenzusnál is sokkal pesszimistább elemzésében a Hinrich Foundation . Különösen a fiatalok munkanélkülisége növekszik, így 2024-ben rekordot jelentő számú friss diplomás kerül kilátástalan helyzetbe. A problémát súlyosbítja a beruházások visszaesése és az ingatlanpiac válsága, ami most már deflációs környezetet teremtett. A helyzet kezelésére Kínának új gazdasági és társadalmi politikák kidolgozására lesz szüksége a stabilitás megőrzése érdekében.

Az elmúlt évtizedek gyors növekedése után Kína lassuló gazdasága egyre nagyobb aggodalmat kelt a pekingi vezetésben, különösen a gyengülő munkaerőpiac miatt – írják átfogó elemzésükben a kutatóintézet szakértői. A válságot tetézi, hogy 2024-ben minden eddiginél több, 11,8 millió egyetemi végzős lép ki a munkaerőpiacra, miközben a gyártóipar telített. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy 2023-ban Kína vezető ingatlan-, internetes, autóipari és pénzügyi vállalatainak fele létszámleépítésbe kezdett, míg mások a költségek csökkentése érdekében visszafogták a munkaerőfelvételt.

Ezzel pedig örvénybe került a kínai gazdaság, és nem látszik, hogyan tudna kikapaszkodni belőle.

Kína hivatalos városi munkanélküliségi rátája évtizedek óta nagyjából 5% körül mozog, de ez sosem tükrözte a valós helyzetet. A súlyosbodó munkanélküliség, különösen a fiatalok körében, mélyebb szerkezeti problémákra utal, olyanokra, mint például az ipari túlkapacitás, a túlzott verseny, valamint az, hogy a fiatalok által megszerzett készségek nincsenek összhangban a munkaerőpiaci igényekkel – írja friss elemzésében a Hinrich Foundation.

2023 júniusában a 16–24 évesek munkanélküliségi rátája rekordmagas, 21,3%-ot ért el, ami miatt a kormány egy időre le is állította az adatok közzétételét. A Nemzeti Statisztikai Hivatal – új módszertant alkalmazva – idén januárban ugyan ismét elkezdte közzétenni az ifjúsági munkanélküliség hivatalos adatait, de a mintegy 62 millió diákot kihagyták belőle. Az új számítási módszer szerint is 14,6%-os munkanélküliség volt az országban, de még a szándékosan eltorzított statisztika szerint is júliusra, amikor a legtöbb friss diplomás belépett a munkaerőpiacra, 17,1 százalékra emelkedett a fiatalok körében az állásnélküliség.

A kínai fiatalok 16-24 évesek munkanélküliségi rátája (egyetemi hallgatók nélkül). Forrás: Hinrich Foundation

A 30 év felettiek számára is egyre nagyobb kihívást jelent az álláskeresés: a középkorúak munkanélküliségével kapcsolatos aggodalmak Kína közösségi médiájában, például a Weibón, több tízmilliós elérésű posztokat hoznak. A gazdaságilag virágzó tengerparti régiók egyedi kihívásokkal szembesülnek: mivel Kína erőforrásokat csoportosít át a belső tartományokba, súrlódások lépnek fel a fő kereskedelmi partnerekkel, és magasak a munkaerőköltségek ezeken a területeken. Hangcsou városa, az e-kereskedelmi óriás Alibaba „szülőhelye”, 2023-ban mindössze 329 ezer városi munkahelyet teremtett, ami óriási, 65%-os visszaesés két év alatt.

Az elmúlt három évtizedben Kína a GDP-növekedés elérésében a beruházások, a fogyasztás és az export „három motorjára” támaszkodott. A „három motor” mindegyike hozzájárult a hosszú éveken át tartó gazdasági csodához és több tízmillió munkahely létrehozásához. Hszi Csin-ping „új korszakában” azonban a kínai gazdaság alacsony sebességre váltott, mivel a növekedési hajtóerők kimerültek vagy leálltak.

Az ingatlanpiac válságba került, ami miatt az építőipari beruházások jelentősen visszaestek, a lakosság pedig a csődök miatt nem vásárol – ami az elmúlt hónapokban már deflációs helyzetet teremtett –, vagyis kialakult egy toxikus gazdasági spirál.

Mint a szakértők írják, a drákói Covid-19-korlátozások megszüntetése óta Kína gazdasága a talpra állásért küzd a nem kielégítő kereslet, a túlzott megtakarítási vágy, az önkormányzati és céges adósságválságok, valamint a csökkenő ingatlanárak és beruházások közepette. A közgazdászok arra sürgetik Pekinget, hogy összpontosítson a fogyasztói kereslet élénkítésére és távolodjon el a beruházásvezérelt modelltől, amely az exportorientált gyártásra helyezi a hangsúlyt a háztartások támogatása helyett.

Kína Lehman Brothers-csődje

Az első növekedési motor, a beruházás, amely évtizedeken át támogatta Kína gazdaságát, jelentősen lelassult az ingatlan-, infrastrukturális és gyártási ágazatokban egyaránt. A gazdasági visszaesés középpontjában Kína ingatlanpiaci összeomlása áll, amely hullámzó hatást gyakorolt a tőzsdére és a pénzügyi szektorra is. Az ezzel párosuló építőipari válság 10,1%-os csökkenést okozott az ingatlanberuházásokban 2024 első felében, ami jelentős hatással van a gazdaságra és a munkaerőpiacra egyaránt – összegzi a problémákat a Hinrich Foundation.

Az ingatlanpiaci összeomlás és a geopolitikai feszültségek elriasztották a külföldi befektetőket is, akik más ázsiai piacokra vitték a pénzüket. A külföldi közvetlen befektetések (FDI) Kínában 29,1%-kal estek vissza 2024. január és június között az előző év azonos időszakához képest. A csökkenő külföldi befektetések hatással vannak a munkahelyekre a gyártás, szolgáltatások és high-tech iparágak területén. Ahogy sok külföldi cég csökkenti kínai jelenlétét, vagy teljesen elhagyja az országot, elbocsátják a helyi alkalmazottakat, akik aztán alig tudnak elhelyezkedni a feszes munkaerőpiacon.

Exportálni kéne, de nincs hová

Az export – Kína növekedésének egy másik motorja – szintén szenved: Tavaly – 2016 óta először – visszaesett az ország kivitele, mivel a világpiaci kereslet a kínai áruk iránt gyengült. Az export 4,6%-kal csökkent 2023-ban az előző évhez képest. 2024-ben folytatódott a gyárak leállása, mivel az új exportmegrendelések elmaradtak azután, hogy az EU és az Egyesült Államok bejelentették a kínai elektromos járművekre (EV) vonatkozó büntetővám-kivetési terveiket. Az exportáló iparágakban bekövetkező munkahelyvesztés hullámzó hatást gyakorol az egész gazdaságra.

A harmadik növekedési motor, a hazai fogyasztás, szintén gyenge. Az elmúlt három évben a fogyasztói árindex – az infláció kulcsfontosságú mutatója – nagyjából nulla körül mozgott. A gazdasági pangás visszafogott fogyasztói költést eredményezett a kiskereskedelmi és szolgáltatási szektorokban, ahol a vállalkozások csökkentették a létszámot vagy teljesen bezártak a csökkenő bevételek miatt. Az internetes szektor, amely hagyományosan jelentős számú munkahelyet biztosított, szintén lefelé tartó trendet mutatott a költségcsökkentési intézkedések közepette.

Már a társadalmi feszültségek is mélybe húzzák Kínát

Míg egyes munkaerőpiaci sokkok gazdasági alapúak, mások az állami beavatkozások és vegyes jelzések eredményeként jelentkeznek most a világ második legnagyobb gazdaságában. Kína nem idegenkedik a hirtelen és fájdalmas politikai irányváltásoktól, mint például a technológiai és ingatlanszektor elleni fellépés vagy a Covid-19-korlátozások hirtelen megszüntetése. Amikor a politikát a piacokról érkező jelek helyett ideológiailag vezérelt irányelvek diktálják, a vezetők hajlamosak egyik végletből a másikba esni – írja a Hinrich Foundation.

Az ilyen politikai fordulatok megnehezítik a helyi önkormányzatok, vállalatok és magánszemélyek számára, hogy közép- vagy hosszú távra tervezzenek, ami még nagyobb bizonytalanságot okoz a gazdaságban és a társadalomban.

A munkanélküliség és a gazdasági visszaesés politikai feszültségekhez is vezethet abban az országban, amely hagyományosan nagy hangsúlyt helyez a stabilitás fenntartására. A növekvő munkanélküliség és a lassuló gazdaság elleni küzdelem a kormány számára politikai kihívást jelenthet, különösen akkor, ha az elégedetlenség és a tiltakozások felerősödnek. Az ilyen politikai kihívások kezelése érdekében a kormány valószínűleg a szigorúbb társadalmi kontrollra és a gazdasági reformok felgyorsítására összpontosít.

A munkanélküliség és a lassuló gazdaság kezelése sürgető feladat a kínai kormány számára, főként egy elöregedő társadalom mellett. A kihívások összetettsége és a hosszú távú gazdasági stabilitás biztosítása érdekében Kínának rugalmas gazdasági és társadalmi politikát kell kidolgoznia. A megfelelő intézkedések meghozatala nemcsak a gazdasági stabilitás megőrzéséhez, hanem a társadalmi béke fenntartásához is elengedhetetlen – zárul a Hinrich Foundation elemzése.

