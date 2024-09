Továbbra is recesszióban lehet az amerikai feldolgozóipar

Módos Dániel 2024. szeptember 03. 16:07

Továbbra is az aktivitás csökkenését jelző 50 pont alatt tartózkodik az ISM feldolgozóipari beszerzésimenedzserindexe. Az árkomponens viszont 50 felett van, de ami jelenleg a Fed számára az igazán fontos az a foglalkoztatottság alakulása. Az ISM BMI ebben is is csalódást okozott, így a jegybank joggal tarthatja elsődleges szempontnak a munkaerőpiac védelmét.