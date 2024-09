Újabb kiábrándító demográfiai számok érkeztek Magyarországról

Július második felében is kifejezetten kedvezőtlen születési adatok érkeztek Magyarországról - derült ki a KSH friss, heti bontású adataiból.

Július második felében hetente 1500-1600 gyermek született. Ez mélyen alatta marad mind a 2023-as év azonos időszakában mért szintnek, mind a 2019-2023 közötti átlagnak. Az elmúlt években ezekben a hetekben 1700-1900 gyermek született, ami azt jelzi, hogy idén kifejezetten jelentős a visszaesés.

A heti születési adatok 10-20%-kal maradnak el a tavalyi, illetve a 2019-2023 közötti átlagtól.

Ahogy a fenti ábrán látható, idén majdnem minden héten kevesebb gyermek született, mint a megelőző időszakban. A nyári szokásos megugrás (kék és zöld vonalak) is szinte teljesen elmaradt 2024-ben. Összességében tehát az év első felében látott kedvezőtlen trend folytatódott nyáron is.

Az üzleti életben az ilyen adatsor súlyos kérdéseket vet fel, válságteamet igényelne

- írta a Portfolio vélemény rovatában megjelent cikkében Bod Péter Ákos, Budapesti Corvinus Egyetem professzora. Az On The Other Hand rovatunkban megjelent elemzésben kifejti: "A gyakran változó támogatási elemek előrehozhatnak és időben visszatarthatnak gyermekvállalási döntéseket". Bod Péter Ákos szerint a 2024 első féléves gyenge születési adat bizonyosan összefügg a 2023-as inflációs csúcs és a recesszió tényével, valamint e tényeknek a közbeszédben való megjelenésével. A cikk itt olvasható.

Mint korábban megírtuk, júniusban 6000 közelébe süllyedt a születésszám Magyarországon. Ilyen alacsony számokat az elmúlt 20 évben nem láttunk. A teljes termékenységi arányszám lendületes süllyedése kedvezőtlen trendet ígér.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images