Mélyrepülésben a német autóipar

A német autóiparban augusztusban jelentősen romlott az üzleti hangulat az új megrendelések hiánya miatt a müncheni ifo gazdaságkutató intézet legfrissebb felmérése szerint.

Az üzleti klímamutató mínusz 24,7 pontra csökkent a júliusi mínusz 18,5 pontról. A mutatót elsősorban az elkövetkező hat hónapra vonatkozó várakozások nagymértékű romlása húzta le. A kilátások szubjektív megítélését számszerűsítő index mínusz 40,5 pontra zuhant a júliusi mínusz 29,5 pontról. Az aktuális üzleti környezet megítélésében viszont nem történt lényeges változás, a mutatószám 0,3 ponttal esett mínusz 7,2 pontra.

Az autóiparban a hangulat mélyrepülésben van

- kommentálta Anita Wölfl, az ifo ipari szakértője a felmérés eredményét. "A német autóipar elsősorban az új megrendelések, különösen a külföldi megrendelések hiányától szenved és ez már kezd a személyzeti tervezésben is megmutatkozni" - tette hozzá.

Az exportvárakozások mutatószáma már a harmadik egymást követő hónapban csökkent jelentős mértékben: mínusz 29,6 pontjával hosszú ideje a legalacsonyabb értéket érte el. A foglalkoztatási várakozások barométere a júliusi mínusz 15,6 pontról mínusz 27,6 pontra zuhant.

A mutatószámok által tükrözött ágazati várakozásokat jól példázza a Volkswagen hétfői bejelentése is a költségcsökkentési programjának szigorításáról, amelynek keretében most először helyezte kilátásba németországi üzemek bezárásának és kényszerelbocsátásoknak a lehetőségét is.

Az elektromobilitás felé vezető úton kevesebb üzemre lesz szükség, mert az elektromos autók kevésbé összetettek

- mondta Oliver Falck, az ifo ipargazdasági és új technológiák központjának vezetője a Reuters hírügynökségnek. Az autóipar eddig kettős struktúrában dolgozott - magyarázta. Miközben a belsőégésű motoros járművekkel termelte ki a bevételét, egyre növelte az elektromos autók termelését. Az elektromos autók iránt csökkenő kereslet azonban kibillentette az egyensúlyból ezt az üzleti modellt.

Jelenleg sem a belföldi, sem a külföldi kereslet nem áll jól

- mondta Falck, megjegyezve, hogy az elektromos autókra való átállás kemény, szűkös időszaka lesz a német autóiparnak, a strukturális átállás azonban meg kell hogy történjen.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio