Fizetőssé válhat Európa egyik legnépszerűbb turistalátványossága

A római hatóságok fontolgatják a Trevi-kút látogatásának szabályozását a túlturizmus kezelése érdekében. Alessandro Onorato, Róma idegenforgalmi és nagyrendezvényekért felelős tanácsosa a Corriere della Serának nyilatkozva ismertette az elképzelést - közölte a Wanted in Rome

Támogatnám egy új, korlátozott és időzített belépési rendszer tanulmányozását, foglalási struktúrával kiegészítve: a rómaiak számára ingyenes, a turisták számára pedig fizetős lenne a belépés, jelképes összegért

- mondta Onorato. A cél a turistaáradat mérséklése és az étkezés visszaszorítása a helyszínen, amely szerinte "tiszteletet érdemel".

A hatóságok korábban is terveztek intézkedéseket a barokk műemlék védelmére, például korlátok felállítását. Tavaly Onorato kormányzati segítséget kért a szökőkútba ugrálók megfékezésére és a hozzáférés korlátozására.

Idén nyáron több turista is a kútba ugrott, ami akár 550 eurós bírságot és ideiglenes kitiltást vonhat maga után. Tavaly a Pantheonba 5 eurós belépődíjat vezettek be, ami a helyieknek továbbra is ingyenes.