Közel egy évtized után következett be a fordulat: elkezdték visszakapni a pénzüket a Buda-Cash károsultjai

Az ügyben eljáró felszámoló, az állami PSFN (Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit) Kft. megállapodást kötött az Equilor Zrt-vel, egy jelenleg is működő brókercéggel. Az Equilor feladata, hogy segítsen az ügyfeleknek visszajuttatni a nekik járó eszközöket.

A PSFN saját adatbázisa alapján kezdte meg az ügyfelek értesítését, elsősorban levélben. Akihez telefonszám is rendelkezésre áll, azokat az Equilor telefonon is megkeresi. Az értesítések szakaszosan történnek, mivel ezzel párhuzamosan zajlik az adatok feldolgozása is. A visszaszolgáltatandó értékek között forint, deviza és részvények egyaránt megtalálhatók.

Az ügyfelek több lehetőség közül választhatnak: eladhatják vagy eltranszferálhatják az eszközeiket, de akár az Equilornál is nyithatnak számlát, és folytathatják a kereskedést. Ez utóbbi opció vélhetően az Equilor számára jelent üzleti lehetőséget, hiszen új ügyfeleket szerezhet a folyamat során.

A pontos számadatok még nem ismertek, de becslések szerint

több ezer ügyfél több milliárd forintnyi eszközéről lehet szó.

A visszaszolgáltatás folyamata 2023 augusztusában indult el, és várhatóan még hónapokig eltarthat.

A hosszú várakozási idő hátterében összetett jogi viták álltak, különösen a Buda-Cash egykori nemzetközi partnereivel. A leghosszadalmasabb egyeztetés a Saxo Bankkal zajlott. A probléma gyökere a 2015-ös brókerbotrányokig nyúlik vissza, amikor a Buda-Cash Brókerház csődbe ment. Egyes ügyfelek eszközei a dán (ma már kínai többségi tulajdonban lévő) Saxo Banknál voltak, ami bonyolította a helyzetet.

A Saxo Bank sokáig vonakodott kiadni az ügyfelek vagyonelemeit, arra hivatkozva, hogy ők csak a Buda-Cash-sel álltak kapcsolatban, nem pedig közvetlenül a magyar lakossági ügyfelekkel. Ráadásul a Saxo Bank maga is jelentős összeget követelt a Buda-Cash-től.

Az egyedi esetek között jelentős eltérések lehetnek. Vannak olyan részvények, amelyek 2015-ben még alig értek valamit, mára viszont jelentős értéket képviselnek. Ugyanakkor olyan esetek is előfordulnak, ahol egyes papírok elértéktelenedtek, de az ügyfelek nem tudták eladni azokat a kényszerű várakozás alatt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images