Megérkezett az ítéletidő Európába: délen már a legmagasabb szintű riasztás lépett életbe

Olaszország észak-keleti Veneto tartományában a legmagasabb szintű riasztást léptette életbe a rosszidő miatt a katasztrófavédelem, amely az ország más részén is készültséget rendelt el csütörtökön.

Az ország Szlovéniával és Ausztriával határos térségeiben, valamint Toszkána északi részén közepes, narancssárga riasztást adtak ki. Közepes a készültség Milánóban is. Közép-Olaszország többi területén is készültséget rendelt el a katasztrófavédelem, de csak alacsony, sárga színűt.

Az utóbbi negyvennyolc órában a korábbi fojtogató forróságot viharok és heves esőzések váltották. A rosszidőt hőmérsékletzuhanás kísérte; Rómában egyik óráról a másikra a több mint 30 Celsius-fokról kevesebb mint 25 fok alá esett a hőmérséklet, miközben a levegő páratartalma túllépte a 80 százalékot.

Az észak-nyugati Piemont tartományban az utóbbi tizenkét óra alatt több mint 150 milliméter csapadék esett. A legkisebb patakok is megduzzadtak és kiléptek a medrükből. Torinó városán vihar söpört végig, ahogyan Milánóban is, ahol több aluljárót elárasztott a víz. Liguria régióban újraindult a forgalom az autósztrádákon és a vasúti vonalakon, amelyeket a heves eső miatt éjszaka le kellett zárni. Az előrejelzések szerint az esős, viharos időjárás a következő napokban is tovább tart.

Címlapkép forrása: Shutterstock