Mi az idei Közgazdász-vándorgyűlés üzenete? (Interjú)

Hatvankettedik alkalommal rendezi meg idén a Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) a Közgazdász-vándorgyűlést, ezúttal Nyíregyházán csütörtökön és pénteken. Hegedüs Évát, az MKT főtitkárát, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatóját kérdeztük a kétnapos szakmai esemény üzenetéről és félidei tanulságairól.

A Közgazdász-vándorgyűlés évről évre katalizátorként szolgál a piaci és gazdaságpolitikai vezetők döntéshozatalához. Mit emelne ki abból a rengeteg üzenetből, amit hazavihetnek idén a vándorgyűlés résztvevői?

Beszélgetésünk időpontjában félidőnél tart a Közgazdász-vándorgyűlés. A résztvevők abban mind egyetértettek, hogy kulcskérdés Magyarország versenyképességének javítása az uniós felzárkóztatás biztosításához. Matolcsy György jegybankelnök és Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter csütörtöki előadását követően pénteken többek között Varga Mihály pénzügyminiszter és Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter előadását is meghallgatja a szakmai közönség, emellett számos jobbnál jobb szekcióelőadást hallgathatunk még. A vándorgyűlés egy olyan fórum, amelyen egy-egy terület szakértői osztják meg velünk tudásukat és véleményüket, legyen szó jegybankelnökről, miniszterről, vállalatvezetőről, kutatóról, akár kutatóintézeti vezetőről.

Nem az a közös halmaz, hogy itt mindenki ugyanazt gondolja ugyanarról a dologról, hanem az, hogy közösen, egymás mélyebb megértésének a szándékával beszéljük meg a közös dolgainkat. Úgy látom,

a Magyar Közgazdasági Társaság egy olyan közösség, amelyben nem számít, kinek mi a pozíciója, sokkal inkább az a lényeg, ki mit gondol legjobb szakmai tudása szerint, és amit mond, az elgondolkodtató lehet bárki számára.

Szekcióról szekcióra tudjuk megbeszélni, miben értünk egyet, de emellett megpróbáljuk megfogalmazni azt is, milyen kisebbségi vagy különvélemények merültek fel közöttünk. A döntéseket természetesen mindenkinek a saját területén kell meghoznia, de remélem, már azokkal a meglátásokkal, akár ellenvéleményekkel gazdagodva, amelyek itt elhangzottak.

Apropó, jegybank: hogyan fogadta Matolcsy György MNB-elnök nagy visszhangot kiváltó elődását?

A jegybankelnök előadása összefoglalta az elmúlt évtized legfontosabb gazdaságpolitikai döntéseit, történéseit kritikus módon. Előadásának utolsó perceiben felvillantotta azt is, mit gondol arról, miként tudja kinőni a magyar gazdaság a csapdahelyzeteket, hogy egy sokkal fejlettebb Magyarországra ébredjenek az unokáink, sőt, akár már mi is. Rendkívül inspiráló gondolatok hangzottak el Navracsics Tibor miniszter és Horváth Gábor, a Költségvetési Tanács elnökének előadásában is a csütörtöki plenáris ülés folyamán. Civil szervezetként az a dolgunk, hogy teret, fórumot adjunk a különböző gondolatoknak és megtisztelő számunkra, hogy fontos pozíciót betöltő vezetők, - gondolok itt Jegybankelnök Úrra, Pénzügyminiszter Úrra és másokra is - elfogadják a meghívásunkat.

A sokféle, itt megjelenő gazdasági szereplő közül Ön egy piaci szereplőnek, a Gránit Banknak az elnök-vezérigazgatója, ennek megfelelően részt vett a bankvezérek kerekasztal-beszélgetésében is. Hogy látja a magyar gazdaság helyzetét?

Az egész világgazdaság alacsony növekedési fázisban van, nem látjuk a jólét gyors növeléséhez szükséges dinamikát sem Európa, sem Amerika gazdaságában,

még ha utóbbi egy kicsit jobban is áll most. Messze van Kína is a korábbi 10% körüli növekedésétől. A Covid sok kárt okozott a világgazdaságnak, majd az energiaválság vetette vissza komplett régiók növekedését. A külgazdasági körülmények sem támogatják azt, hogy Magyarországon, a mi kicsi és nyitott gazdaságunkban érdemben meginduljon a növekedés, és a jelenleginél sokkal több beruházás legyen.

Mennyire érzi meg ezt a korlátozott növekedési lehetőséget a bankszektor, amelyben Ön dolgozik?

Közhely, de egyben óriási igazság, hogy a gazdaság és a bankrendszer kéz a kézben jár. Rövid távon előfordulhat, hogy a magas kamatkörnyezet például fáj a gazdaságnak, a bankok és a betétes ügyfelek viszont a haszonélvezői. Bankkárként azonban nem gondolkodhatunk ennyire rövid távon, egyik évről a másikra.

A bankrendszer jövedelmezőségének a legfontosabb forrása hosszú távon a hitelezés.

A vállalati hitelezési aktivitás ma nem mondható erősnek, a lakossági hitelezésben viszont az idei évtől komoly fordulat látszik. A Gránit Bankról azt tudom mondani, hogy mind a vállalati, mind a lakossági hitelezésben, mind pedig a betétállományban kétszer-háromszor olyan gyorsan növekszik, mint a bankszektor átlaga, 0,2%-os NPL-rátánk pedig töredéke a szektor átlagának.

Nem Ön, hanem egy másik banki felsővezető mondta ki a beszélgetésben, hogy a nagyobb digitalizáltság és jobb elérhetőség nagyobb és gyorsabb volumennövekedést von maga után, különösen a lakossági hitelezésben.

Nagyon örülök, hogy a bankszektorban egyre többen képviselik ezt a nézetet, hiszen a verseny inspirál. Ezek a vélemények egyúttal visszaigazolások arra, hogy jó uton járunk immár 14 éve. Mi 2010 óta digitalizálunk gőzerővel, a versenytársaink nagyjából 2015 óta veszik ezt komolyabban. A digitalizáció benne van a kollégáink DNS-ében, bármit is teszünk, a digitális megvalósítás körül forognak a gondolataink. Ennek nem lehet más célja, mint a jobb ügyfélélmény és a nagyobb ügyfélelégedettség, amelyhez folyamatos fejlesztésre van szükség. Havonta legalább egy innovációval kijövünk - ha nem így tennénk, nem tudnánk ilyen növekedési előnyt elérni.

A digitalizáció új drivere a mestereséges intelligencia, amelyről a Közgazdász-vándorgyűlésen is sok szó esett.

A mesterséges intelligencia tulajdonképpen a digitalizáció új szintje. Új perspektívákat nyit, előnyeit minél inkább vissza akarjuk adni

a szolgáltatás minőségében, gyorsaságában, magasabb ügyfélélményben, komplexebb kiszolgálásban, természetesen a kockázatok figyelembevételével. Az a víziónk, hogy a mesterséges intelligencia segítségével egy privátbankár a nap 24 órájában úgy tudja kiszolgálni az ügyfeleket, hogy ők nem is feltétlenül ismerik fel, hogy élő emberrel beszélgetnek vagy a mesterséges intelligencia segítségével találtunk számukra testreszabott egyéni megoldást. Jelenleg két-három ilyen funkció tesztelése is folyamatban van a banknál. Emellett az év végéig bevezetjük, hogy a bank mobilapplikációjában befektetési szolgáltatásokat is igénybe tudjanak venni az ügyfelek a napi bankszolgáltatások mellett. Az a vízióm és ez hatja át a Gránit Bank stratégiáját, napi működését, hogy az ügyfelek a lehető legegyszerűbb módon használhassák azokat a pénzügyi megoldásokat, amelyeket egyébként bonyolultnak gondolnak.

