Kész, vége: búcsúzhat Magyarország a hőségtől, hamarosan itt az ősz

Az augusztus végi és a szeptember eleji hőséget követően hamarosan érkezik a felfrissülés az országban. A hétvégén még nyárias marad az időjárás, de a jövő hét már enyhülést és csapadékot hoz magával.

A hosszúra nyúlt nyári hőségnek szeptember második hetén vége szakad, de előtte a hétvégén még marad a meleg idő. Szombaton napközben 28 és 33 fok közé kúszik fel a hőmérő higanyszála, de a kialakuló felhőkből helyenként záporok és zivatarok is kialakulhatnak. A délkeleti szél időnként élénk lökésekkel érkezhet. Késő estére 19 és 25 fok közé hűl vissza a levegő. Estére a felhőzet felszakadozik, már csak helyenként maradnak felhős körzetek. A hőmérséklet is lecsökken, már csak 15 és 21 fok lehet. Egyes, hidegre hajlamosabb helyeken ennél alacsonyabb értékeket is lehet majd mérni.

Vasárnap napos időre van kilátás, gomoly és fátyolfelhőkkel, egy-egy helyen előfordulhat kisebb zápor vagy zivatar. A szél napközben többfelé megélénkül. A csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakulhat.

Ezzel viszont búcsút inthetünk a nyárnak, ugyanis éjjel nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, éjszaka még csak a Dunántúlon lehet számítani csapadékra.

Hétfőn napközben már csak az ország kelet, északkeleti részén lesznek kevésbé felhős helyek. Egyre több helyen eshet csapadék, néhol jelentősebb mennyiségben is. A délkeleti szél több helyen megerősödik, majd délutántól a Dunántúlon északira, északnyugatira fordul a légáramlás. Hajnalban a hőmérséklet jobbára 17 és 22 fok között alakul, de a hidegre hajlamos részeken hűvösebb lesz. Jelentős különbség lesz napközben az országban a hőmérsékletet illetően, nyugaton jóval hűvösebb lesz, mindössze 20 fok körül alakul a napi maximum, míg keleten akár 32 fok is lehet.

A hét további részében már marad a hűvösebb, csapadékos időjárás, többfelé kialakulhatnak záporok, a hőmérséklet pedig már sehol nem éri el a 30 fokot. Északkeleten akár 20 fok alatt is maradhat kedden a napi maximum. Szerdán már kevesebb csapadék várható, derültebb lesz az ég.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images