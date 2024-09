Kémvádak miatt kiütötték a magyar ajánlatot, megvan ki léphet be a nagy üzletbe

Zdenek Svata, a Skoda operatív igazgatója szerint bár konkrét részleteket még nem közöltek, a két cég ipari tevékenységeinek összevonása lehet a cél. A Skoda már júliusban jelezte, hogy nem tervez ellenajánlatot tenni a Talgo részvényeire, de egy együttműködés révén szeretnék egyesíteni erőiket.

Fontos megjegyezni, hogy a Skoda nem azonos a Volkswagen tulajdonában lévő autógyártóval, hanem egy különálló vállalatként működik a vasúti iparban.

A magyar Ganz-Mávag konzorcium múlt hónapban visszavonta ajánlatát a Talgo felvásárlására, miután a spanyol kormány nemzetbiztonsági kockázatokra hivatkozva megakadályozta az üzletet. A döntést a spanyol titkosszolgálat elemzésére alapozták, amely az orosz Transmashholdinggal való kapcsolatot találta aggályosnak.

A Talgo stratégiai fontosságú vállalatnak számít, és olyan érzékeny technológiákat birtokol, amelyek a spanyol kormány szerint biztonsági kockázatokat jelenthetnek, különösen a jelenlegi geopolitikai helyzetben.

A magyar Ganz-Mávag konzorcium márciusban tett 619 millió eurós nyilvános ajánlatot a Talgo összes részvényére. Noha sikerült megállapodniuk a Talgo hitelezőivel, a spanyol kormány nem támogatta az üzletet. A spanyol Értékpapír- és Tőzsdebizottság több alkalommal kérte további dokumentumok benyújtását, miközben a határidőket is módosították, remélve, hogy új ajánlattevő lép elő. Kezdetben a svájci Stadler Rail tűnt a legnagyobb versenytársnak, de később új érdeklődőként a cseh Skoda is megjelent, bár végül ők is elálltak a felvásárlástól.

A spanyol kormány végül hivatalosan is elutasította a magyarok ajánlatát, ami után a Talgo részvényeinek értéke több mint 10 százalékkal esett vissza, így a vonatgyártó árfolyama a tavaly novemberi szintekre zuhant.

