Megérkezett az Apple nagy dobása: itt vannak az első bejelentések

Magyar idő szerint este 7 órakor elkezdődött az Apple bemutatója a kaliforniai Cupertinóban. A cég bemutatta legfrissebb termékeit: a frissített dizájnnal érkező Apple Watch Series 10 mellett az Apple Watch Ultra 2, illetve AirPods 4 és frissített AirPods Max készülékeket is bemutatta a gyártó, a legnagyobb várakozás azonban az iPhone 16 bemutatását előzte meg.

Debütál az Apple Watch Series 10

Ami az új Watch-okat illeti, a rozsdamentes acélt titánium váltja fel, melynek köszönhetően az új modellek akár 20 százalékkal is kevesebbet nyomhatnak elődeiknél. A készülék továbbá akár 50 méteres mélységig is vízálló lehet. Az Apple ígérete szerint a felhasználók mindössze 30 perc alatt 80 százalékig tölthetik fel órájukat 0-ról, és a Series 10 üzemideje akár 18 óra is lehet.

A telefonhívások javítása érdekében az Apple egy neurális hálózatot épített be a Series 10-be, amely elnyomja a háttérzajt, hogy a beszélgetések tisztábban hallhatóak legyenek.

Ami a népszerű fitnesz funkciókat illeti, az Apple Watch új funkciókat vezetett be az edzések nyomon követésére. A kajakosok, kenusok és evezősök számára az Apple Watch edzésalkalmazása képes nyomon követni az útvonalakat és az evezős tevékenységet, emellett az új Tides Appnak köszönhetően immáron a víz mélységét, illetve hőmérsékletét is érzékelheit a készülék.

A Series 10 ára 399 dollártól kezdődik (kb. 144 ezer forint), és ugyan már mostantól előrendelhető, de majd csak szeptember 20-ától lesz elérhető.

AirPods 4 és AirPods Max

Az Apple bejelentette új AirPods 4 érkezését is, ami a gyártó ígérete szerint a valaha volt legjobb és legkényelmesebb AirPods, melynek tokja amellett, hogy az eddigi legkisebb, UBC-C kompatibilis, és vezeték nélkül is lehet tölteni.

Az AirPods 4 129 dollárért (46 ezer forint), az aktív zajszűréssel ellátott verzió pedig 179 dollárért (65 ezer forint) lesz kapható.

Az Apple továbbá bejelentette a frissített AirPods Max készülékeket is, melyek USB-C töltéssel és három új színnel (narancssárga, lila és csillagfény) érkeznek. A készülék továbbra is 549 dollárba (átszámítva közel 198 ezer forint) kerül, és szintén szeptember 20-án kerül majd piacra.

iPhone 16

Ezt követően pedig az új iPhone-ok is bemutatásra kerültek, melyeket az Apple saját állítása szerint már a kezdetektől fogva az Apple Intelligence-re re építettek.

A készülök repülőgépipari minőségű alumíniumból és a készülékházban 85 százalékban újrahasznosított anyagból készült.

Az iPhone 16 6,1, a 16 Plus pedig 6,7 hüvelykes méretben érkezhet majd, mindkét verzió esetében testreszabhatóak lesznek az akciógombok (ez tavaly a 15 Pro-nál debütált). Emellett a telefonok teljesen új kameravezérlőt kapnak, így biztosítva azonnali hozzáférést a kamerához akár egyetlen kattintással.

Az új készülékek a vadonatúj, A18 chippel lesznek felszerelve, melyet a generatív AI modellek futtatására optimalizáltak. Az új chip a gyártó ígérete szerint akár 60%-kal is gyorsabb lehet, mint az iPhone 12-ben lévő CPU, és a sebessége alapján kihívója lehet a csúcskategóriás asztali PC-knek, míg az iPhone 15-höz képest akár 40 százalékkal is gyorsabbak lehetnek az új készülékek.

A 16 Pro és 16 Pro Max készülékek 6,3, illetve 6,9 hüvelykes kijelzővel lesznek ellátva, amelyek a vállalat szerint messze a valaha volt legjobb iPhone kijelzőkkel rendelkeznek majd. A két modell 4 színben lesz elérheti: fekete, fehér, az úgynevezett natúr, valamint egy "sivatagi" színben is.

A 16 Pro Max a gyártó ígéretei szerint minden idők legjobb iPhone-akkumulátor-üzemidejével rendelkezik. Az új iPhone Pro modellek második generációs 3 nanométeres tranzisztorokkal ellátott A18 Pro chipet és egy új, 16 magos neurális motort tartalmaznak, amely az Apple Intelligence-t hajtja, és amelyet a vállalat szerint kifejezetten a generatív AI-munkaterhelésekhez terveztek.

A fentebb említett készülékekhez hasonlóan az új iPhoneok is szeptember 20-ától kerülnek a forgalomba:

az Iphone 16 ára 799 dolláról (288 ezer forint) indul, míg a 16 Plus-é 899 dollárról (324 ezer forint).

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images