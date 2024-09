A győri Audit is elérte a Volkswagen válsága

Hétfőn az Audi Hungaria Zrt.-nél a vállalat teljes igazgatósága részt vett a szakszervezeti képviselőkkel közös Bizalmi értekezleten. Az eseményen a társaság vezetése elmondta, hogy az egyik legfontosabb teendő a magyarországi létesítmény versenyképességének további erősítése, ami elsősorban költségcsökkentést és hatékonyságnövelést jelent. Az anyacég Volkswagen érintő gazdasági problémák jelentősen hatnak a foglalkoztatásra is, így ezzel párhuzamosan a vállalatvezetés kiemelt célja új megbízások elnyerése vagy akár új üzleti területek kialakítása is – számolt be az Audi Hungária Független Szakszervezet (AHFSZ).