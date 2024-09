Időjárás: kettészakadt Európa, hatalmas mennyiségű csapadék zúdulhat Magyarországra

A Norvég-tengertől az Adriai-tengerig, illetve Nyugat-Görögországig húzódik az a hosszan elnyúló hullámzó front, amely kettéosztja kontinensünk időjárását. A front mentén nem egy helyről 50 mm-t meghaladó napi csapadékösszeget jelentettek.

Időjárási helyzet Európában

A front előterében Kelet-Európa felett még meleg, száraz légtömeg a meghatározó, így itt 25 fok fölötti, a Balkán-félszigeten 30 fok körüli csúcsértékek jellemzőek.

A front mögött azonban jelentősen visszaesett a hőmérséklet, így Európa középső részein csak 20 fok közeli maximumokat mérnek. Emellett ugyancsak ciklon örvénylik Skócia felett, de emiatt még csak a Brit-szigetek északi részein csapadékos az időjárás. Délnyugat- és Északkelet-Európa felett egy-egy anticiklon hatására napos, száraz az idő. Szerda estig a Kárpát-medence fölé az átvonult front hátoldalán száraz levegő érkezik, így lassanként keleten is megszűnik a csapadék.

A HungaroMet a Facebook-oldalán pár órája azt írta,

megérkezett a hosszan tartó melegnek véget vető hidegfront, amely kiemelten az északnyugati országrészre kiadós csapadékot hozott





Várható időjárás az ország területén szerda éjfélig

Kedden délután a Dunántúlon gomolyfelhők zavarják időszakosan a napsütést, de a keleti országrészben maradnak tartósan borult tájak is. A csapadékrendszer fokozatosan gyengül, a tartós eső legtovább a Tiszántúlon tart ki. Emögött elsősorban a Dunától keletre helyenként záporok is kialakulhatnak. Éjszaka a Dunántúlon és a középső tájakon döntően derült idő várható, de az attól keletre fekvő részeken is egyre inkább vékonyodik, csökken a felhőzet, a keleti határ közelében ugyanakkor még mindig erősen felhős vagy borult lesz az ég.

Az éjszaka során eső, kisebb zápor még a Tiszántúl keleti felén valószínű. Szerdán többnyire napos idő valószínű gomoly- és fátyolfelhőkkel, de lassanként keleten is szakadozik, gomolyosodik a felhőzet. A keleti megyékben legkésőbb kora délutánra szűnik meg teljesen a csapadék, emellett az Északi-középhegységben lehet néhány futó zápor. Kedden az északnyugati szél az ország nyugati kétharmadán még megerősödik, délutántól azonban mérséklődik a légmozgás, és szerdán is csak kevés helyen lehet élénk a szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérsékletet döntően 12 és 17 fok között várható, a szélárnyékos hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 21 és 27 fok között alakul.

