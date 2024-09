Most robban be igazán a szamárköhögés-járvány

A 35. héten, vagyis az iskolakezdés előtt újra megugrott a szamárköhögés-gyanús esetek száma a népegészségügyi hatóság jelentése szerint. Erre tehet még rá egy lapáttal a közösségbe járás beindulása és ezáltal a találkozások felpörgése. Éppen ezért nagyon fontos mostantól a járványügyi szerv ajánlásainak megfogadása, főként a leginkább kiszolgáltatottak, a csecsemők érdekében.

Közel új rekordjára ugrott az új heti fertőzés-gyanús esetek száma a szamárköhögés-járványban, a szeptember 1-jével záródó héten. Az NNGYK ugyanis azt jelentette, hogy 86 új esetet regisztráltak, ezzel az első 35 hét alatt már 613 gyanús beteget azonosítottak.

Jól látható tehát, hogy augusztus végén csak átmenetileg lassult a fertőzés terjedése és már a szeptember 2-i tanévkezdést megelőzően új erőre kapott a járvány Magyarországon. Ahogy korábbi cikkünkben előrevetítettük: az iskola indulása és ezáltal a közösségi kapcsolódások és kontaktusok számának növekedése csak további táptalajt ad a fertőzés terjedésének. Ezért nem lennénk meglepve, ha a következő hetekben az NNGYK magas heti adatokat jelentene a szamárköhögés terjedéséről.

Jól mutatja, mennyire rendkívüli az idei év, hogy a 2024-es esetszámok szinte összehasonlíthatatlanok a korábbi évekkel.

A szamárköhögés gyanú bejelentések a fővárosból és 16 vármegyéből érkeztek. A betegek közül 10 volt csecsemő, egy fő az 1-2 éves, nyolc fő a 3-5 éves, négy fő a 6-9 éves, hét fő a 10-14 éves, kilenc fő a 15-19 éves, három fő a 20-29 éves, nyolc fő a 30-39 éves, tizenöt fő a 40-49 éves, kilenc fő az 50-59 éves, tizenkettő fő pedig a 60 év feletti korcsoportba tartozott. Az elvégzett mikrobiológiai vizsgálatok 20 fő esetében támasztották alá a klinikai diagnózist. A többi betegnél a diagnosztikus vizsgálatok még folyamatban vannak.

A leginkább kiszolgáltatottak a csecsemők, nem véletlen, hogy az NNGYK ezzel kapcsolatban járványügyi ajánlásokat is megfogalmazott már, kiemelve a szamárköhögés elleni vakcina fontosságát.

Szlávik János infektológus Áder János volt köztársasági elnök Kék Bolygó című podcastjában hétfőn ennek kapcsán kiemelte: oltásokkal előzhetőek meg a súlyos fertőzések, így például a súlyos Covid, a szamárköhögés és a kanyaró kialakulása. Szerinte az is okozhatja a terjedését, hogy a manapság használt oltóanyag jóval biztonságosabb, ám gyengébb is mint a korábban alkalmazott, és elsősorban a csecsemők védettségét szolgálja. Ebben a helyzetben az infektológus azt ajánlja, hogy a nők már a várandósság alatt oltassák be magukat a szamárköhögés elleni vakcinával, illetve mindenki tegye, aki közvetlen kapcsolatba kerülhet a csecsemővel, így pedig elkerülhető a baj. Szlávik János megjegyezte, sok szülő tévesen hiszi azt, hogy jobb átesni a betegségen, mint a védőoltás. Miközben több betegségnek, például a kanyarónak súlyos, az idegrendszert romboló következményei lehetnek.

Rusvai Miklós virológus a Hírtvnek a napokban azt nyilatkozta: a kötelező védőoltások beadásával meg lehet előzni a betegséget, amit a csecsemőknek 2, 3, illetve 4 hónaposan adnak be, majd 6 és 12 éves korban emlékeztető oltást kapnak a gyerekek, azonban ezek ellenére is csak egy rövid ideig lesz teljesen védett az oltott.

"Az immunitásunk az viszonylag hamar csökkenni kezd, a fertőzés átvészelése vagy a vakcinázás után, tehát körülbelül egy, egy év másfél év múlva már újra fogékonyak leszünk a kórokozóra illetve amikor védettek vagyunk akkor is viszonylagos a védelem, tehát nagy mennyiségű kórokozó vagyis ha valakivel, aki éppen fertőzött egy légtérben vagyunk, akkor az általa ürített nagy mennyiségű kórokozó áttörheti ezt a viszonylagos védelmet és ezért van az, hogy most sajnos most beindult egy járvány" - mondta a csatorna tudósítása szerint.

