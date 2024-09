Kemenesi Gábor: a világ tudósai figyelmeztetnek a járványok korára

Haiman Éva 2024. szeptember 11. 17:00

A Covid-19 világjárványt okozó SARS-CoV-2 és a majomhimlő mellett a rég elfeledettnek gondolt fekete himlő és a pestis is szerepel már a világ legveszélyesebb kórokozóinak listáján. A WHO közelmúltban frissített jegyzékében több mint 30 vírus, baktérium szerepel, valamint "X-betegség" néven olyan kórokozók is, amelyeket még nem is ismerünk, de a többihez hasonlóan potenciális kirobbantói lehetnek egy világjárványnak. A listán az Egészségügyi Világszervezet felkérésére több mint 200 tudós dolgozott, köztük Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológia Nemzeti Laboratórium vezetője, aki azt mondja: az egyre gyakoribb járványok elsődleges oka maga az ember.