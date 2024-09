Hamarosan bejelentéseket tesz a kormány

Csütörtökön 10:00 órára kormányinfót hirdettek meg, amelyen Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, és Vitályos Eszter kormányszóvivő adnak majd tájékoztatást a szerdai kormányülés legfontosabb döntéseiről. Bár előzetesen nem derült ki pontosan, hogy milyen témákról döntött a kormány, több fontos ügy is szóba kerülhetett a megbeszélésen. A tájékoztatót élőben közvetítjük a Portfolio-n.

Lehetséges témák

1. Kormányátalakítás és jegybanki vezetés: Orbán Viktor miniszterelnök a hétvégi kötcsei beszédében egy kormányátalakítást helyezett kilátásba. Bár konkrétan nem jelentette be, a mondatai azt sugalmazzák, hogy Varga Mihály pénzügyminiszter lehet az új jegybankelnök 2024 márciusától. Ezzel párhuzamosan Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter egy új, kibővített csúcsminisztérium élére kerülhet, amely a fiskális politikai felügyeletet is átvenné.

2. Ecofin és Eurogroup ülések: A héten az EU-elnökség részeként Magyarország ad otthont az Ecofin és Eurogroup üléseknek, ahol a pénzügyi és gazdaságpolitikai kérdések kerülnek napirendre csütörtökön és pénteken. Ez lehetőséget kínál a magyar kormánynak arra, hogy megvitassa a gazdasági helyzetet és az uniós irányvonalakat is. További egy pénzügyi agytröszt, az Eurofi is háromnapos tanácskozást tart Budapesten, ahol a nemzetközi pénzügyi világ szereplői lesznek jelen, valamint több kormánytag is.

3. Költségvetési nehézségek: Az augusztusi adatok alapján a költségvetési hiány rekord mértékben nőtt tovább, miközben a bevételek elmaradtak a tervezett szinttől. Egyre inkább kérdés, hogy a kormány milyen lépéseket tervez a fiskális konszolidáció érdekében, illetve hogyan kívánja növelni az állami bevételeket.

4. Nemzetgazdasági Minisztérium átalakítása és kkv-stratégia: A Nemzetgazdasági Minisztériumban szeptember 15-től létrejön egy új KKV-államtitkárság, amelyet Szabados Richárd fog vezetni. Ezzel párhuzamosan a kormány többször ígéretet tett egy akciótervre, amely a kis- és középvállalkozásokat segítené a versenyképesség növelésében.

5. Versenyképességi reformterv: Mario Draghi, az Európai Központi Bank korábbi elnöke bemutatta az Európai Bizottság felkérésére készített versenyképességi reformtervet. A versenyképesség javítása Magyarország EU-elnökségének egyik fontos célja is, így ez a kérdés várhatóan szintén napirenden lesz.

6. Otthonteremtési célokra felhasználható megtakarítások: Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter korábban bejelentette, hogy a lakosság hosszú távú megtakarításait otthonteremtési, lakásügyi célokra is felhasználhatóvá tennék. A kormány várhatóan további részleteket ismertet ezzel kapcsolatban a kormányinfón.

A csütörtöki sajtótájékoztatón várhatóan ezekről a kérdésekről is szó eshet, azonban a pontos döntésekről és bejelentésekről csak akkor kapunk részletes információt.

Címlapkép: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezetõ miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivõ a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületében 2024. augusztus 22-én. A forrása: MTI Fotó/Soós Lajos