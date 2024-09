Robban az ingyenes szigetelési program Magyarországon, kormányzati beavatkozás jöhet

A Portfolio piaci információi szerint az elmúlt hónapokban különös okból pörgött fel a vidéki Kádár-kocka házak födémszigetelési piaca. A jelenlegi szabályozói környezetben úgy lehet ingatlanonként 110-175 ezer forint tiszta haszna belőle a kivitelezőnek, hogy az ingatlan tulajdonosának ingyen leszigetelik a padlását, ami után 20-30%-kal eshet a gázszámlája. Az egyszerű és gyors padlásszigetelési üzlet lehet az egyik fontos oka annak, hogy miért indult júliustól visszafogott érdeklődéssel a körülményesebb Otthonfelújítási Program, de mégsem várható, hogy elkaszálja a folyamatot a kormány. Sőt: információink szerint olyan lépésekre készül az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer (EKR) módosításával, amelyekkel még jobban fellendíti a számára költségvetési kiadással nem, csak bevételekkel járó födémszigetelési folyamatot. Mindez a lakossági gázfogyasztás beszakadásával a rezsicsökkentést olcsóbbá teszi, a vállalkozói visszaélések elkerülése érdekében pedig szigorítás is várható. Az energiahatékonyság módjairól és az EKR-ről is szó lesz a Portfolio október 10-i Energy Investment Forum konferenciáján, amelyről további részletek itt érhetők el

Nagy lendülettel zajlik a folyamat

Egyre több hirdetésben találkozhatunk egy elsőre furcsának ható ajánlattal: az ingyenes födémszigeteléssel. Úgy tudjuk, hogy egy háromfős brigád két óra alatt végez egy Kádár-kockás ház üres padlásának leszigetelésével. A beinduló üzletnek valószínűleg fontos szerepe van abban, hogy amint a Portfolio megírta: szerény a kereslet a sok adminisztrációval járó uniós Otthonfelújítási Program iránt.

Mostani cikkünkben a födémszigetelési konstrukció mélyebb hátterét és a pénzügyi oldalát világítjuk meg, amely fontos mozgatórugója a szintén zajló homlokzatszigetelési hullámnak is (utóbbiban akár 40-50%-nyi anyagköltséget is visszaadnak a kivitelezők/alapanyag forgalmazók, de ez most nem tárgya a cikkünknek).

Információink szerint a födémszigetelés tavasz óta egyre nagyobb lendülettel zajló folyamat, főleg a vidéki kisebb településeken, amelyet az állami szervek nem fognak elkaszálni, hanem jól felfogott érdekeik miatt támogatni fogják a szabályok formálásával.

Így néz ki a matek

Piaci információink szerint anyagköltséggel és munkadíjjal együtt összesen nettó 200-250 ezer forintba kerül egy kivitelezőnek egy tipikus méretű, 80 négyzetméter körüli födémmel rendelkező Kádár-kockás ház födémszigetelése (25 centiméter vastagság, üveggyapot). Ehhez adódik még hozzá költségként az energetikai audit díja, ami gigajoule-onként (GJ) 1500 forint körül jár. Mivel egy Kádár-kocka födémszigetelésével körülbelül 45 GJ hitelesített energiamegtakarítás (HEM) érhető el, így az audit 65-70 ezer forintba kerül. A kivitelező teljes költsége tehát ingatlanonként durván nettó 265-320 ezer forintra jön ki (áfa nélkül, hiszen azt vállalkozóként úgyis vissza tudja igényelni).

A HEM-ről röviden



A 2030-as magyarországi klímacélok elérése érdekében az ország végsőenergia-felhasználását előre meghatározott csökkenő pályán kell tartani, és ezért 2021-től elindult itthon az energiahatékonysági kötelezettekre (áram- és földgázkereskedők, energiaszolgáltatók, kereskedők, üzemanyag értékesítők) vonatkozó Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer, az EKR. Ennek az a lényege, hogy a kötelezetteknek olyan programokat kell bevezetniük és olyan intézkedéseket kell végrehajtaniuk, amelyek a végfelhasználó oldalán igazolt energiamegtakarítást eredményeznek; és ezekkel tudják teljesíteni a számukra éves szinten előírt csökkenő energiafelhasználást. Ezeket az intézkedéseket, például az ingatlanok auditált hőszigetelését, nevezzük hitelesített energiamegtakarításnak, HEM-nek.



A hitelesített energiamegtakarítás korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jog, amely kizárólag a kötelezett fél részére ruházható át kétoldalú megállapodás, vagy szervezett keretek (tőzsdei EKR-aukció) formájában. Idén februárban indult el a CEEGEX gáztőzsdén az EKR-aukciók sorozata, amelyek segítségével a hitelesen megtakarított energiát pénzzé lehet tenni.

Az ingyenes födémszigetelési üzletnek az a kulcsfontosságú eleme, amit az internetes hirdetések jellemzően csak homályosan írnak le, hogy az ingatlan tulajdonosának (magánszemély) kötelezően, minimális térítési díjért le kell mondania a kivitelező javára a HEM-ről. Ezt aztán a kivitelező, vagy az energiakereskedő jó pénzért értékesíteni tudja az EKR-aukciók egyikén, és éppen ezen profit miatt tudja térítésmentesen megcsinálni a födémszigetelést.

A legelső EKR-aukció idén februárban volt, visszafogott érdeklődéssel, aztán a májusi EKR-aukción lehetett először legalább 5 éves élettartamú HEM-et értékesíteni (a födémszigetelés ide tartozik, ezért is kezdett tavasztól felpörögni ez az üzlet), amelynek ára akkor 14500 forint volt gigajole-onként. A múlt héten, szeptember 10-én, lezajlott újabb aukción ez 13 ezer forintra csökkent, amelynek információink szerint inkább technikai oka volt: számos szereplő kivárt egy készülő, ősszel várható, szabályozói beavatkozás miatt (lásd alább), ami lefelé nyomhatta a kialakuló árakat.

A legutóbbi EKR-aukció adatával számolva a kivitelező bruttó árbevétele az 5 éven túli HEM értékesítésével 585 ezer forint körül alakulhat (a májusi aukciós árral ez 652 ezer forint), amelyből hivatalosan le kell vonni az áfát, az szja-t és a szochót is. Azzal ugyanis, hogy a kivitelező átvette a HEM-et a magánszemélytől, hivatalosan neki kell(ene) utóbbi kettőt is megfizetnie, bár lehet hallani trükközéseket a piacon a profit maximalizálása érdekében.

Mindezek levonása után a májusi és szeptemberi aukciós árakkal számolva az jön ki, hogy

a kivitelező tiszta haszna ingatlanonként 110-175 ezer forint. Éppen ez magyarázza azt, hogy miért végzi gálásnak látszó módon ingyenesen a födémszigetelést: a vaskos profit miatt.

Jó üzlet, és mindenki érdekelt benne

Ezért természetesen a kivitelező abban érdekelt, hogy a piac pörögjön, és minél gyorsabban, minél több ház padlását le tudja szigetelni. Ezért az is az érdeke, hogy ügyesen szervezze meg a háttérben a folyamatokat (ahogy írtuk: egy háromfős brigád egy nap alatt három Kádár-kockás ház födémjét is képes leszigetelni), így a tiszta profit naponta a félmillió forintot közelítheti.

Érthető, hogy ehhez miért asszisztál az ingatlan tulajdonosa: egy fillérjébe sem kerül a beruházás (sőt 10-20 ezer forintot még kaphat is a HEM értékesítéséért), és gyorsan, 2-3 óra alatt, leszigetelik a padlását, ha előtte ki tudja üríteni. Ez azért előnyös neki, mert jellemzően ott távozik a legtöbb hő az ingatlanból, így a téli hónapoktól kezdve a fűtésszámlája akár 25-30%-kal is eshet. Számos olyan Kádár-kockás ingatlantulajdonos lehet, aki eddig az átlagfogyasztás fölé lógott a gáznál, és 7,5-szeres gázárat is kellett fizetnie, de ez jó eséllyel nem ismétlődik meg a téltől kezdve, így tényleg komoly haszna lehet a beruházásból.

Az is érthető, hogy az állam miért nézi bizakodva ezt a folyamatot:

Egy fillérjébe sem kerül, hiszen nincs benne állami támogatás, ellentétben az uniós helyreállítási keret terhére elindított Otthonfelújítási Programmal (ha a 20 ezer ingatlant megcélzó program mögé nem érkezik meg a következő években a pénz Brüsszelből, akkor a magyar költségvetés nyakán marad a teljes kifizetett támogatás).

hiszen nincs benne állami támogatás, ellentétben az uniós helyreállítási keret terhére elindított Otthonfelújítási Programmal (ha a 20 ezer ingatlant megcélzó program mögé nem érkezik meg a következő években a pénz Brüsszelből, akkor a magyar költségvetés nyakán marad a teljes kifizetett támogatás). Sok esetben olyan ingatlantulajdonosokat talál meg a térítésmentes födémszigetelési lehetőség, akiknek nincs önereje és adminisztratív kapacitása egy több százezres energiahatékonysági beruházás megvalósítására; a fenti konstrukciót viszont szívesen elfogadják, hiszen nem sok erőfeszítéssel jár nekik.

és adminisztratív kapacitása egy több százezres energiahatékonysági beruházás megvalósítására; a fenti konstrukciót viszont szívesen elfogadják, hiszen nem sok erőfeszítéssel jár nekik. A több mint 800 ezer darab Kádár-kockás ház átfogó energiahatékonysági programjára egyelőre nincs költségvetési forrás , míg a fenti konstrukcióval zajló "magánpiaci kezdeményezés" néhány év alatt képes lehet arra, hogy ezek födémjeinek nagy részét leszigetelje. Így akár sok százmillió köbméterrel tovább eshet a lakosság tavaly bő 3 milliárd köbméteres éves gázfogyasztása.

, míg a fenti konstrukcióval zajló "magánpiaci kezdeményezés" néhány év alatt képes lehet arra, hogy ezek födémjeinek nagy részét leszigetelje. Így akár a lakosság tavaly bő 3 milliárd köbméteres éves gázfogyasztása. A födémszigeteléssel visszaeső, rezsivédett árú gázfogyasztás növeli az érintett ingatlantulajdonosok rendelkezésre álló jövedelmét, amely lecsapódhat a kiskereskedelmi forgalomban, és az áfabevételeken keresztül az állami költségvetésben is. Emellett a rezsivédett árú lakossági gázfogyasztás csökkenése (volumen) olcsóbbá teszi a rezsirendszer fenntartását is, így a költségvetés még spórolhat is ezen.

keresztül az állami költségvetésben is. Emellett a rezsivédett árú lakossági gázfogyasztás csökkenése (volumen) olcsóbbá teszi a rezsirendszer fenntartását is, így is ezen. A hanyatló építőipari beruházások, a pangó piac mellett ez az új irány számos cégnek munkalehetőséget, megrendelést jelent, amely szintén lecsapódik költségvetési adóbevételekben.

amely szintén lecsapódik költségvetési adóbevételekben. A jelentős energiamegtakarítás szociális és környezetvédelmi szempontból is előnyös, és hozzájárul a 2030-as klímacélok teljesítéséhez. Az Európai Bizottság múlt heti jelentésének magyar fejezete az energiaunió helyzetéről arra mutatott rá, hogy van még mit tenni az energiaszegénység indikátorainak javítása, például a nem megfelelően fűtött ingatlanok részaránya terén, és ehhez is kapóra jön egy széleskörű födémszigetelési hullám.

Kormányzati rásegítés jöhet

A Portfolio információi szerint a kormány, illetve az Energiahivatal nemcsak bizakodva tekint a Kádár-kockás házak födémszigetelési folyamatára, hanem készül arra, hogy jogszabálymódosítással rá is segítsen. Ez úgy történne meg tudomásunk szerint, hogy

akár 50-100%-kal megnövelhetik a döntéshozók 2026-tól az EKR kötelezettjeinek terheit, azaz még több energiamegtakarítást írnak elő nekik.

Ez a gyakorlatban oda vezetne, hogy erősítenék az áram- és gázkereskedők, szolgáltatók, valamint az üzemanyag értékesítők felől a HEM-ek piacán jelentkező keresletet.

Így a födémszigetelést végző vállalkozók a minapi 13 ezer forintnál akár jóval magasabb áron is képesek lehetnek majd értékesíteni a megszerzett HEM-eket, ami még nagyobb profitot eredményezne számukra. Ez még inkább ösztönözné őket arra, hogy járják sorra vidéken a Kádár-kockás, vagy rossz épületenergetikai tulajdonságú házakat, és minél többet szigeteljenek le; így a folyamat még nagyobb lökést kaphatna.

Úgy tudjuk, hogy a kormány az esetleges visszaélések megakadályozására is oda fog figyelni amellett, hogy nézi a kivitelezők áfa-, szocho- és szja-befizetéseinek rendben teljesítését. A további szigorítás például azt jelentheti, hogy helyszíni ellenőrzések várhatók a födémszigetelési HEM-ek mögötti projekteknél. Ezzel az a cél, hogy kiszűrjék az olyan trükközéseket, mint például azt, hogy a fotódokumentáció érdekében lefektetik, majd felszedik az üveggyapotot, amit aztán máshol szintén lefektetnek.

Az is valószínű, hogy az eddigi 25 centiméterről 30 centiméterre növelhetik a födémszigetelés elvárt vastagságát a HEM-ek mögött, amely még több energiamegtakarítást jelentene, hiszen az Otthonfelújítási Program szabályrendszerében is 30 centiméterig terjed az alacsonyabb kategória, és 31-től 40 centiméterig a magasabb.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images