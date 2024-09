A német határzár nem súlyosbítja a gazdaság problémáit

A német kormány által bevezetett ideiglenes határellenőrzések várhatóan nem okoznak jelentős gazdasági károkat, bár késedelmeket és bonyodalmakat eredményezhetnek a vállalatok számára - vélik szakértők.

A hétfőn életbe lépett intézkedések Németország Franciaországgal, Belgiummal, Luxemburggal, Hollandiával és Dániával közös szárazföldi határain érvényesek, kezdetben hat hónapig. Céljuk az illegális migráció elleni küzdelem, ugyanakkor visszalépést jelentenek az EU-n belüli szabad mozgáshoz képest.

Andrew Kenningham, a Capital Economics vezető európai közgazdásza szerint "ez egy nagyrészt szimbolikus lépés, amelynek célja, hogy jelezze az illegális bevándorlással szembeni keményebb fellépést, de az intézkedések meglehetősen kis léptékűek, és valószínűleg nem lesznek nagy hatással az üzleti életre".

A német kiskereskedők és logisztikai vállalatok dugóktól, késedelmektől és magasabb költségektől tartanak. Holger Schmieding, a Berenberg vezető közgazdásza azonban úgy véli, a szállítások enyhe késedelmei nem jelentenek nagy változást, mivel az ipar jelenleg nem teljes kapacitással működik.

Carsten Brzeski, az ING globális makro-szakértője szerint sok múlik majd azon, mennyire szigorúak és részletesek lesznek az ellenőrzések. "De Schengen feloldása végül is nem lesz negatív hatás nélkül a gazdaságra" - tette hozzá.

Az intézkedések időzítése nem ideális, hiszen a német gazdaság már most is nehézségekkel küzd. Cyrus de la Rubia, a Hamburg Commercial Bank vezető közgazdásza szerint "ez egy szerencsétlen időzítés. Gazdaságunk már a recesszió szélén áll, a vállalatok termelékenységcsökkenést szenvednek el, és a magasabb bérek is terhelik őket".

