Jön az árvíz, hamarosan megérkezik a Szigetközbe!

A Szigetközbe lassan megérkezik az árvíz, a Duna többi szakaszán pedig továbbra is felkészülnek az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) szakemberei az árra – mondta a szervezet szóvivője kedd reggel a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Siklós Gabriella kiemelte, a vízügy munkatársai ahol kell, megerősítették, megmagasították a töltéseket. A védekezés jól halad, a munkát az elmúlt években megvalósult fejlesztések is segítik – fűzte hozzá.

Elmondta, hogy a 2013-as árvíz után megerősítették a töltéseket, azok a munkálatok "most igazán kifizetődőnek", mert a töltések nagyon jó állapotban vannak.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) az ország más területeiről is vezényelt át vízügyi szakembereket, szombaton több mint ötszázat, hétfőn pedig további háromszázat. Nagy erőkkel vannak jelen a vízügyes műszaki irányítók és "vészőrök" is, emellett több mint kétszázan irányítják és koordinálják a munkákat, tehát több mint ezer vízügyes most már huszonnégy órában védekezik és dolgozik – mondta a szóvivő.

Siklós Gabriella kiemelte: a Lajta esetében Mosonmagyaróvárnál elképzelhető, hogy meg kell nyitni a szükségtározót. Figyelik az előrejelzéseket, a modelleket, "de most óráról órára még mindig egy picit változik a helyzet" - tette hozzá. A szükségtározó megnyitására azért lehet szükség, mert az árvízcsúcsot "jó időben, jó pillanatban kell megskalpolni (...) egyébként nem segít a beavatkozás" – fogalmazott.

A szóvivő kitért arra is, hogy a Rába Győrnél magasan fog tetőzni,

a Duna többi mellékfolyója közül a Morva az előre jelzettnél magasabb, a Vág pedig egy nagyon kicsivel kevesebb vizet hoz majd. Siklós Gabriella beszélt arról is, hogy a Duna vízgyűjtő területén kedden elállhat az eső,

ugyanakkor kérdéses, hogy a hóolvadás mikor kezdődik.

Ahogyan arról beszámoltunk, Kisoroszi rekordközeli árvízi szintre készül, felkészítették a lakosságot arra, hogy a település várhatóan 6-8 napig el lesz zárva a külvilágtól.

