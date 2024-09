Árvíz: megjött a kormány legújabb döntése

A napokban tört be Magyarországra a rendkívüli árvízhelyzet, a hatóságok, a katonaság, a szakemberek, valamint az önkéntesek védekező tevékenysége napok óta tart, de vannak kritikus helyek. A kormány most az árvízhelyzettel kapcsolatban hirdetett ki új határozatot a szerda esti közlönyben.

Folyamatosan frissülő cikkeinkben számolunk be az egész közép-európai régióban, és így Magyarországon is tomboló árvízhelyzetről. Kedden azt is megírtuk, hogy az összehangolt védelmi tevékenység elrendeléséről és annak keretében meghatározott intézkedések bevezetéséről jelent meg kormányrendelet a kedd esti közlönyben. A kormány szerdán határozatot fogadott el, "a 2024. őszi levonuló árhullám által előidézett veszély, katasztrófaveszély vagy katasztrófahelyzet elhárítását végző szervezetek járművei számára az autóbusz forgalmi sáv ideiglenes használatáról" címmel.

Az Orbán Viktor által aláírt döntés kimondja: a Kormány felhívja az energiaügyi minisztert, hogy gondoskodjon a 2024. őszi levonuló árhullám által előidézett veszély, katasztrófaveszély vagy katasztrófahelyzet elhárításának ideje alatt a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet 36. § (8) bekezdés b) pont bh) alpontja alapján az autóbusz forgalmi sáv használatára jogosult, az elhárításban részt vevő szervezetek kijelöléséről és részükre az 1. melléklet szerinti megjelölésre szolgáló jelzés kiadásáról.

A határidő azonnali, a felelőse pedig Lantos Csaba energiaügyi miniszter.

A határozat második pontja pedig így szól: az 1. pont szerint kijelölt szervezetek járműveinek megjelölésére szolgáló jelzést, annak a járművön történő rögzítési módját és használatának ellenőrzését az 1. melléklet tartalmazza.

Az érintett melléklet így néz ki:

Címlapkép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) Kismaroson ellenőrzi az árvízvédelmi munkálatokat 2024. szeptember 18-án. Forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán