Balatoni vendéglátósokat is támogató kormányzati program készül, nagyon szigorú lesz az Airbnb miatti fellépés

A turisztikai ágazat teljesítményének növelése érdekében a reptérfejlesztés mellett egy olyan vendéglátóipari egységeket támogató programon dolgozik a kormány, amely elősegítheti, hogy a Balaton és más hazai turisztikai térségek ne csak a nyári főszezonban, hanem az év minél hosszabb időszakában jelentsenek vonzó turisztikai célpontot – derült ki a Nemzetgazdasági Minisztérium szerdai közleményéből.

Ezt annak apropóján adták ki, hogy szeptember 18-án tartotta idei első őszi ülését a Turisztikai Tanácsadó Testület, amely a turisztikai ágazatot érintő kérdésekben a Nemzetgazdasági Minisztérium tanácsadó, konzultatív testülete. Ebben több mint 30 turizmus-szakmai szervezet képviselteti magát, köztük a Balatoni Fejlesztési Tanács, a Magyar Fürdőszövetség, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége, a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács, valamint a Magyar Utazási Irodák Szövetsége.

A Testület a magyar turisztikai szezon eddigi erős eredményei mellett áttekintette a Terézvárosi Airbnb-típusú szálláshelyek betiltásáról szóló ügydöntő szavazás eredményét is. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a közlemény szerint leszögezte, hogy az Airbnb nem turisztikai, hanem lakhatási kérdéskör, a kormány eddig is ennek megfelelően vizsgálta a szabályozás átalakításának lehetőségeit, hiszen közel 26 ezer lakóegység hiányzik a magyar ingatlanpiacról. Az Airbnb-k miatt csökkent a hosszú távra kiadott lakások száma, amelynek következtében jelentősen növekedtek a bérleti díjak és az ingatlanárak is.

Hangsúlyozza a közlemény, hogy a kormány számára a családok lakhatási érdekinek védelme az első, ennek megfelelően dolgozik a szabályozás átalakításán. A miniszter hozzátette: a kormány még várja Szentkirályi Alexandra javaslatát, de az már előre látható, hogy a magyar családok védelme érdekében minden eddiginél szigorúbb szabályozása kerül majd bevezetésre a rövidtávú lakáskiadásra vonatkozóan.

