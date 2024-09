Itt a lista, hamarosan több tízezren kerülhetnek utcára

Az elmúlt időszakban több találgatás is napvilágot arról, hogy mely gyárakban és hány munkavállaló veszítheti el állását a Volkswagen drasztikus költségcsökkentő lépéseinek következtében, a német Bild most összegyűjtötte, mely üzemekben fenyeget a munkahelyek megszűnése vagy akár a teljes bezárás veszélye. A leépítések következtében pedig akár 30 ezer ember is elveszítheti munkáját - számolt be a Világgazdaság