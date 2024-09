Orbán Viktor az árvízről: Most kell nagyon figyelni

Orbán Viktor miniszterelnök az árvízhelyzetről tartott Árvízinfót, amelyen elmondta, még 5 nehéz napot kell kibírnia Magyarországnak. A miniszterelnök hozzátette, túljutottunk az árvízhelyzet közepén, de nagyon kell figyelni, ma Budapesten tetőzik majd a Duna vízszintje.

Az árvízi védekezés pénteken 755 kilométeren zajlott, amely 1 kilométerrel több, mint a megelőző napon.

Ez jól jelzi, hogy túljutottunk a közepén

- jelentette ki Orbán Viktor.

Hozzátette, az első kis győzelmet learattuk: a Szigetközben 1 métert apadt a víz, ezen a területen túl vagyunk a nehezén.

Nagybajcson, Komáromban és Esztergomban tetőzött a Duna,

ma pedig ezekben a pillanatokban éppen Vácon van a legmagasabb vízállás és ez megérkezik hamarosan Budapestre.

Most már biztosan megmondhatjuk, mennyivel maradt az egyes helyszíneken a valaha mért legnagyobb vízállás alatt az idei árhullám: a Lajtán Mosonmagyaróvárnál alacsonyabb volt 29 centivel, Nagybajcson a Dunán 50 centivel, Komáromnál 55 centivel maradtunk a 2013-as szint alatt, míg Esztergomban 61 centivel.

Orbán Viktor egyben kijelentette:

Budapesten úgy néz ki, 59 centivel maradunk majd 2013 alatt.

A miniszterelnök hangsúlyozta, a vízügyi szakemberek szerint jelenleg olyan kihívással állunk szembe, amelyet ismerünk, és olyan vízszintet kell elhárítani, amelyet már korábban elhárítottunk. Ez egyébként látszik is a védekezésen.

A rakpart felszabadulása jövő hét elején várható, egy vagy két nappal korábban, mint várták.

Az árvízi védekezésben résztvevők száma változott, 1685 főre nőtt a mozgósított vízügyesek száma. A mozgósított katonákból viszont már csak 900 főre van szükség a védekezéshez. Tegnapelőtt hivatalosan védekezett 6 149 ember, pénteken viszont már csak 5 344 ember védekezett, az önkéntes résztvevőket nem számolva. Önkéntesként 2 753 fő dolgozott pénteken, mára ez a szám 1 286 főre csökkent.

Ez azért elegendő, mert a homokzsákok nagy részét megtöltötték, és ki is helyezték.

Orbán Viktor egy második kis győzelemről is beszélt: Pilismaróton megcsúszott a töltés, de búvárok bevetésével sikerült a víz alatt megerősíteni a megcsúszott töltést.

Vannak kiemelt védelmi helyszínek: Ercsi, ahol a készültség 100%-os, Kisapostagon nyúlgátat kellett építeni, Dunaföldvárra is figyelni kell, megerősítést végeztek a szakemberek. Paksra is figyelnek, de a védgátak remek állapotban vannak.

Orbán Viktor kijelentette: túl leszünk a tetőzésen Budapesten, délután már a Budapest alatti településekre fordíthatjuk minden figyelmünket.

Orbán Viktor beszélt a költségekről is. Ismertette, hogy 2013-ban az összes bekerülési költség 19,6 milliárd forint volt. Hozzátette, egyelőre jóval ez alatt vagyunk.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Koszticsák Szilárd