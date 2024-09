Orbán Viktor kimondta: Magyarország ezt az árvizet kivédte

Ahogy jövünk lefelé a Dunán, Budapest után, annál jobb állapotban vannak a védműveink - állapította meg Orbán Viktor, aki vasárnap a folyó fővárosi szakasza alatt járta be a településeket.

Úgy értékelte: általában azt lehet mondani, hogy ha baj van, a magyarok jobban összejönnek, össze is kapaszkodnak. "Amikor a baj elmúlik, akkor persze előállnak a régi bajok" - fogalmazott.

Jót tesz a közösségnek, hogy ha van egy közös, nagy baj elhárításából fakadó sikerélménye

- fejtette ki Orbán Viktor, aki azt is kiemelte, hogy most is lesz is ilyen közös élménye az országnak. Szerinte ugyanis ezt az árvizet az ország kivédte.

Az ország sikeresen védekezett, az ország ezt meg tudja csinálni - hallható a rövid videós bejegyzésben.

Címlapkép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (k) az árvízvédelmi munkát ellenõrzi Kisapostagon 2024. szeptember 22-én. Forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán