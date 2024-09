Indul a hajsza a kritikus nyersanyagok után, fontos összefogás születik

A nyugati országok összefognak a kritikus ásványkincsek piacán Kína befolyásának ellensúlyozására. A 14 országból és az Európai Bizottságból álló Minerals Security Partnership (MSP) új finanszírozási hálózatot mutat be New Yorkban, amely a nemzetközi együttműködés és a magánbefektetők bevonását célozza - tudósított a Financial Times