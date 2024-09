Szélesebbre nyitotta az MNB-nek az ajtót Amerika, újabb kamatvágás jöhet

Az augusztusi szünet után a Magyar Nemzeti Bank szeptemberben ismét kamatot csökkenthet holnap, a Portfolio által megkérdezett elemzők mindegyike 25 bázispontos kamatcsökkentést vár. Bár vannak olyan érvek, amelyek a kamatcsökkentés ellen szólnak, az MNB által múlt hónapban felvázolt szempontrendszer többségében a kamatcsökkentést támogatja. Az év hátralevő részében várható kamatkilátásokról viszont már nincs teljes egyetértés az elemzők között, a jövő évet pedig még nagyobb bizonytalanság övezi.

Az MNB a legutóbbi ülésen változatlanul hagyta az irányadó kamatot, az jelenlegi is 6,75%, 2023 májusa óta az volt az első szünet a kamatcsökkentésben. Akkor a vártnál magasabb júliusi infláció, a nemzetközi környezet és a forintpiaci volatilitás egyaránt hozzájárultak ahhoz, hogy a jegybank szünetet tartson a kamatcsökkentésben.

Ezzel együtt Virág Barnabás alelnök jelezte, hogy az idén még folytatódik a kamatcsökkentés, és a piac által várt 1-2 vágás reális lehet, az akkori helyzet inkább a két további kamatcsökkentés mellett szól, ám a jegybank a beérkező adatoktól függően ülésről-ülésre dönt majd. Virág emellett megnevezte azt a négy szempontot, amelyre az MNB figyel a kamatokról való döntés során:

az infláció alakulása,

a nagy jegybankok döntései,

a kockázati megítélés alakulása,

a lakossági és a vállalati bizalom alakulása.

Az alelnök továbbá azt is elmondta, hogy a következő ülésen a tartás és a kismértékű csökkentés lesz napirenden. Ez az ülés holnap lesz, és a Portfolio által megkérdezett elemzők egyöntetűen úgy vélik, hogy

holnap az MNB 25 bázispontos kamatcsökkentést hajt végre,

és a legtöbben abban is egyetértenek, hogy az év végén 6,25% lehet az irányadó ráta, tehát még további egy kamatcsökkentésre lesz lehetősége az MNB-nek.

A vártnál jobban alakult az infláció

Az augusztusi infláció kedvezőbb lett a vártnál, a főmutató jelentősen csökkent: a júliusi 4,1% után múlt hónapban 3,4%-os éves drágulást mértek idehaza. A maginfláció 4,7%-ról 4,6%-ra csökkent, az adat összességében meglepetést jelentett. Az infláció csökkenését a legtöbb megkérdezett elemző megemlítette az okok között, ami támogathatja a kamatcsökkentést.

Az áremelkedéssel kapcsolatos kilátások ugyanakkor továbbra is bizonytalanok. „Az inflációs kép vegyes: bár a headline index a vártnál jobban alakult, a maginfláció továbbra is magas. Az infláció alakulása miatt feltehetően továbbra is az óvatosságot hangsúlyozza a jegybank a kommunikációjában” – írta Nyeste Orsolya, az Erste közgazdásza az infláció kapcsán.

Virovácz Péter (ING) is megemlíti a vártnál alacsonyab augusztusi inflációt, valamint a kedvezőbb képet mutató maginflációt. „Persze hátradőlni még nem lehet, de az inflációs adatok összessége az inflációs kilátások javulását jelzi. Ráadásul az adatok ismét összhangba kerültek az MNB júniusi inflációs pályájával” – teszi hozzá. Árokszállási Zoltán és Balog-Béki Márta, az MBH Bank elemzői szerint az infláció csökkenése tartós maradhat: év végéig várhatóan növekedést látunk majd szeptembert követően, de decembertől követően jövőre némi dezinfláció prognosztizálható. Így szerintük ameddig a forint nem gyengül határozottabban, addig nyugodtan folytatódhatnak a kamatcsökkentések idehaza.

Palócz Éva (Kopint-Tárki) szerint az inflációs tendenciákra kell figyelni. „A 25 pontos csökkentésre és a tartásra majdnem 50-50%-os esélyt látunk, de az inflációs tendenciák alapján az inga inkább a csökkentés felé mozdul. És különben is, az alelnök azt mondta, hogy adatvezérelt döntés fognak minden esetben hozni. Nos, ez a mostani adat kedvező” – írta Portfolio-nak küldött válaszában.

„A piaci konszenzusnál alacsonyabb augusztusi inflációs adat, illetve az, hogy a maginflációban látunk enyhülés irányába mutató fejleményeket mind elősegítik a keddi kamatvágást” – írta Becsey Zsolt, az UniCredit közgazdásza, aki hozzáteszi, hogy inflációs nyomás a közeljövőben sem várható: „nem látszik (az esetleges orosz olajszállítások leállásából fakadó kockázatokon túl) jelentős külső inflációs nyomás, a belső nyomást pedig jelek szerint a profithányadban abszolválják a vállalatok.” Becsey szerint emiatt a jegybank akár már a következő hónapban is folytathatja a kamatcsökkentést.

Nagyot vágott a Fed, nőtt az MNB mozgástere

A legutóbbi ülés során még bizonytalanabbak voltak a dollár- és eurókamatok kilátásai, ám azóta a két nagy jegybank is kamatdöntő ülést tartott. Az Európai Központi Bank (EKB) a várakozásoknak megfelelően 25 bázispontos kamatcsökkentést hajtott végre, az amerikai Federal Reserve (Fed) pedig egy 50 bázispontos kamatcsökkentéssel nyitott. Utóbbi nem volt biztosra vehető, a 25 bázispontos vágásra is nagy esély volt.

Az elemzők egyöntetűen kiemelik, hogy a nagy jegybankok lépései is támogatják a holnapi vágást.

„A 25 bázispontos kamatcsökkentés mellett szólhat az is, hogy az Európai Központi Bank is elkezdte az alapkamat csökkentését, továbbá a Fed a korábbi várakozásokkal ellentétben a 25 bázispontos helyett az 50 bázispontos vágás mellett döntött” – írta Koncz Péter (Századvég).

Az MNB többször jelezte, hogy a külső folyamatok szempontjából kulcsfontosságúnak tartja a nagy jegybankok, kiemelten a Fed kamatlépéseit – emlékeztet Trippon Mariann (CIB Bank), aki hozzáteszi:

A Monetáris Tanács ülésére ezen a téren is eloszlott a bizonytalanság.

Válaszában felhívja a figyelmet, hogy az amerikai jegybanktól év végéig még további 50 bázispontnyi kamatcsökkentés várható. “A Fed lépése egyrészt a globális piacokon javította a kockázati étvágyat, másrészt pedig megnövelte az MNB mozgásterét is, hiszen így anélkül indíthatja újra lazítási ciklusát, hogy a fejlett kamatokhoz viszonyított különbözet szűkülne” – írja a CIB elemzője.

Varga Zoltán, az Equilor elemzője szerint az MNB által a kamatdöntés során figyelembe vett négy szempont közül három is támogatja a kamatcsökkentést. „Összességében az infláció mérséklődése és a nagy jegybankok kamatvágásai lehetővé teszik a 25 bázispontos hazai kamatvágást” – írta válaszában.

„Az EKB esetében a 25 bázispontos vágást biztosra lehetett venni, míg a Fed esetében kérdés volt, hogy 25 vagy 50 bázispont lesz a vágás üteme. A Fed végül a nagyobb vágás mellett döntött, ez pedig szintén támogatja a magyar kamatcsökkentést” – írta Portfolio-nak küldött válaszában Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő elemzője.

A harmadik szempont: a kockázati megítélés

A harmadik szempont, amit az MNB figyelembe vesz, a kockázati megítélés alakulása. „Ebben egyrészt meghatározó a költségvetési egyenleg alakulása, másrészt pedig jó indikátora a forint árfolyamának változása. Ez utóbbi az inflációs folyamatok és a pénzügyi stabilitás miatt is kiemelt fontosságú, így semmiképpen nem lehet figyelmen kívül hagyni. Tekintettel a magas augusztusi költségvetési hiányra, illetve a viszonylag gyenge forintárfolyamra (bár ez még keddig erősödhet), ez a szempont nem támogatja a kamatcsökkentést” – írja Regős. Nem így értékeli Varga Zoltán, aki szerint a hazai kockázati megítélés a legutóbbi ülés óta kismértékben javult. Ebben a kérdésben tehát nincs egyetértés az elemzők között.

A vártnál erősebb Fed csökkentés a dollárt is gyengíti, ami segít a feltörekvő piaci devizáknak, így a forintnak is

– írták az MBH elemzői, Árokszállási Zoltán és Balog-Béki Márta.

Trippon Mariann a piaci stabilitás jeleit említi. „A forint árfolyama mérsékelten gyengült augusztus vége óta, de nem látszanak jelei gyors, spirálszerű leértékelődési nyomásnak. A hozamgörbe hosszú végén körülbelül 10 bázispontos csökkenés mutatkozik, a hazai hosszú hozamok jellemzően a fejlett hozammozgásokat másolják, a német tízéves papírhoz viszonyított hozamfelárunk az elmúlt egy hónapban körülbelül 5 bázispontot szűkült” – írja.

Virovácz Péter felhívja a figyelmet, hogy az egy hónapban a befektetői hangulat nem romlott el, sőt. „Az amerikai és német kötvénypiaci hozamok lefelé mozdultak és a lengyel-magyar kötvénypiaci kamatkülönbözet is minimálisan változott csupán. A forint az euróval szemben egy meglehetősen szűk sávban ragadt.

Vagyis a kockázati prémium alakulása sem szól a lazítás ellen

– írja.

A kamatdöntés borítékolható, de milyenek a kilátások?

A jövőbeli kilátásokkal kapcsolatban már megoszlanak az elemzői várakozások. 2024 végére az elemzők többsége egy kamatvágást vár, de volt olyan elemző, aki kettőt prognosztizált, míg egy másik elemző szerint idén már nem lesz további vágás. A 2025 végi kamatpályával kapcsolatban pedig még bizonytalanabbak a kilátások.

„A kockázatok továbbra sem tűntek el, az előző hónap során elsősorban a költségvetés keltett aggodalmakat, ugyanakkor még a rekord augusztusi hiány sem mozgatta meg annyira a hozamfelárakat, hogy ez megakadályozza az MNB-t abban, hogy kamatot csökkentsen” – írja Becsey Zsolt. Hozzáteszi, hogy

a jövőben érdemes lesz kiemelten figyelni a külső egyensúly alakulását,

mivel a stabilnak tűnő fogyasztás és feltehetően a második negyedéves mélypontról lassan felfelé forduló beruházások is importintenzívek, miközben az exportunknál lefelé mutató kilátások dominálnak. A folyó fizetési mérleg árukereskedelmi egyenlege júliusban már negatívba fordult, könnyen lehet, hogy nem utoljára láttunk ilyet az évben – figyelmeztet az elemző.

Trippon Mariann szerint a jegybank a holnapi döntést is kitarthat az óvatos, prudens, adatvezérelt monetáris politika mellett. “Az inflációs kilátások továbbra sem teljesen megnyugtatóak, az MNB szerint a cél eléréséhez szükség van egy megfelelő mértékű pozitív reálkamatra, így nem gondoljuk, hogy az Monetáris Tanács egy az egyben lekövetné a Fed lépéseit. A szeptemberi vágást követően év végéig még 1 csökkentésre biztosan számítunk” – írta.

Virovácz Péter egy fordulatot is előrevetít: a kommunikáció terén várhatóan az eddiginél akár valamivel lazább irányvonalat is követhet a jegybank szerinte.

„Elképzelhetőnek tartom, hogy a Monetáris Tanács egy olyan új előretekintő iránymutatást ad, amely révén elképzelhetővé válik, hogy az eddig reálisnak címkézett év végi 6,25-6,50 százalékos kamatsáv előrejelzést lejjebb tolják 6,00-6,25 százalékra” – írja. Ezzel praktikusan további egy-két kamatvágás lehetőségét irányozná elő a piacok számára. Virovácz szerint márcsak azért is lenne erre most lehetősége a jegybanknak, mert a piac már több hónapja 6 százalék körül árazza az év végi kamatszintet (tehát a meglepetés kizárva).

Emellett a Magyar Nemzeti Bank közzéteszi az előrejelzéseit is (inflációs és növekedési), amely szintén támogathatja a fordulatot Virovácz szerint. Ami pedig tovább támogatja ezt az enyhe fordulatot, az a friss előrejelzések várható változása. Szerinte a növekedési előrejelzést idén és jövőre vonatkozóan is lefelé módosítja az MNB, és az eddigi folyamatok az enyhébb infláció irányába mutatnak. A jövőben ugyanakkor vannak kockázatok, például az amerikai elnökválasztás. Ez utóbbit Varga Zoltán is megemlítette a kockázatok között, amely a november 19-i kamatvágás előtt jelentős hatást gyakorolhat a piacokra.

Regős Gábor egy újabb szempontot említ a kockázati megítélés szempontjából. ez pedig az ország Európai Unióval való kapcsolata. „A további kamatcsökkentésekhez fontos lenne a harmadik szempont, a kockázati megítélés érdemi javítása is. Itt elsősorban a költségvetési egyenleg alakulása, illetve az Európai Unióval való viszony lehet meghatározó” – írja. A Gráint Alapkezelő elemzője év végéig – összhangban az Európai Központi Bank várható politikájával – további egy kamatvágásra számít, ám ennek megvalósulása kapcsán is kulcskérés lesz az inflációs folyamatok és a forintárfolyam (kockázati megítélés) alakulása.

Nyeste Orsolya is kitér a kilátások kapcsán az MNB holnap közlendő előrejelzéseinek fontosságára. Szerinte a GDP növekedési előrejelzés feltehetően lefelé módosul mind 2024-re, mind 2025-re nézve. „Kérdés, hogy az inflációs előrejelzést mennyire igazítja a jegybank, hiszen az idei évi sáv egy magasnak, a jövő évi előrejelzési sáv viszont inkább alacsonynak tűnik. Az új számok vélhetően az előretekintő iránymutatást, annak esetleges változását is befolyásolják” – írja. Hozzáteszi:

Főleg a fejlett piaci kamatkilátások nyomán a magyar piac is elég jelentős vágásokat beárazott az elkövetkező negyedévekre vonatkozóan, érdekes lesz, hogy a jegybank próbálja-e esetleg ezeket a várakozásokat esetleg hűteni.